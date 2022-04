Hjemmesitterne og venstrevelgerne kan avgjøre presidentvalget i Frankrike

NRK møter 28 år gamle Mahadamadou ved St. Denis-kanalen i Paris. Han har slått seg ned på en benk i en pause i arbeidsdagen. Opprinnelig er han fra Mali, men er bosatt i Frankrike med kone og familie. Han kan stemme, men det gidder han ikke.

– Jeg bryr meg ikke. Politikerne interesserer meg ikke. Jeg har aldri stemt, forteller han.

Mahadamadou bryr seg ikke. han vil ikke stemme. Foto: Rolf-Petter Olaisen / NRK

Tror Le Pen vinner på lavt oppmøte

Og det er han ikke alene om. Han tilhører den gruppen som Marine Le Pen og Emmanuel Macron har prøvd å lokke opp av sofaen og inn i stemmelokalene. De siste dagene av valgkamp-perioden har de reist rundt i Frankrike og møtt folk på gater og torg.

Meningsmålinger viser nemlig at 25 til 30 prosent av velgerne trolig kommer til å holde seg hjemme. Blant de unge er denne andelen enda høyere. I første valgomgang var det mer enn 40 prosent av de i aldersgruppen 18 til 35 år, som valgte sofaen fremfor valglokalet.

Ved forrige presidentvalg var andelen langt mindre, i underkant av 30 prosent.

– Hjemmesitterne kan koste Emmanuel Macron seieren. For ham er det fryktelig viktig at de går og stemmer nå.

Alex Gyldén, journalist i L'Expresse. Foto: privat

Det sier svensk-franske Axel Gyldén til NRK. Han har bodd i Frankrike i hele sitt liv. I dag er han journalist i den anerkjente ukeavisen L'Expresse. Han mener at mange av de venstrevelgerne som holder seg hjemme nå i realiteten støtter Le Pen.

– Fordi hvis de hadde stemt, hadde de aldri stemt på henne, sier Gyldén.

Holder seg for nesen når de stemmer

Cirka halvparten av de som stemte i forrige valgomgang, stemte hverken på Macron eller Le Pen. Nå må finne en annen kandidat.

– Franskmenn er ikke fornøyde med en revansje mellom Macron og Le Pen igjen. De er både anti-Le Pen og anti-Macron. De vil ikke velge mellom disse to, sier Frédéric Dabi som er direktør i meningsmålingsinstituttet Ifop til TF1.

Ved St. Denis-kanalen sitter og Rowan. I morgen skal han gjøre det mange kaller «å holde seg for nesen» når de stemmer.

Den kandidaten han ønsket seg kom ikke videre fra første valgomgang. Nå skal han stemme på en han ikke liker for å prøve å hindre en han liker enda dårligere å komme til makten.

Fakta om det franske presidentvalget Ekspandér faktaboks Første runde i det franske presidentvalget ble avholdt søndag 10. april. Siden ingen kandidat fikk over 50 prosent av stemmene, blir det avholdt andre valgrunde søndag 24. april.

Der møtes sittende president Emmanuel Macron og høyrepopulistiske Marine Le Pen.

Hele tolv kandidater stilte til valg i den første valgrunden, men det var lenge klart at det endelige valget ville stå mellom Macron og Le Pen.

På de siste meningsmålingene leder Macron med mellom 53 og 56 prosents oppslutning. Oppslutningen for Le Pen ligger på mellom 44 og 47 prosent.

Valglokalene åpner klokken 8 og stenger klokken 19. I de største byene er valglokalene åpne til klokken 20.

Det er 48,7 millioner stemmeberettigede i Frankrike. (Kilde: NTB)

– Jeg skal stemme mot Marine Le Pen. Så jeg skal stemme for Emmanuel Macron. Men jeg støtter ham ikke, han er en høyremann, jeg støtter venstre, sier Rowan.

Lei av «motstemmene»

Ifølge Gyldén er det mange franskmenn som er lei av dette. Mange av de som stemte for Macron for å stanse Le Pen for fem år siden føler at de ikke har blitt hørt. At de ikke har fått noe igjen for sin stemme.

– De tenker: «Nei nå skal jeg ikke bli lurt igjen. Hvorfor skal jeg stille opp og delta på dette igjen». Jeg har snakket med mange som sier dette.

Rowan sier han kjenner seg godt igjen i det Gyldén sier her. Han sier mange av lei av dette systemet.

Rowan mener det er viktig å stemme vekk den man ikke vil ha. Foto: Rolf-Petter Olaisen / NRK

– Jeg har mange venner som har stemt venstre, men som ikke gidder stemme i år. De er møkk lei av å stemme på en de ikke liker for. Vi er lei av at våre meninger ikke blir hørt, sier han.

Ytre-venstrekandidaten Jean-Luc Mélenchon fikk flere enn 7 millioner stemmer i den første valgomgangen. Hvem disse velgerne nå vil støtte, kan bli avgjørende.

Lederen av meningsmålingsinstituttet Ifop, sier til Le Figaro at valgresultatet nå avhenger av hva de vil gjøre.

Flere ganger gjentok Mélenchon på valgkvelden at ikke én eneste stemme burde gå til Le Pen. Men for mange av hans støttespillere sitter det langt inne å gå til valgurnene for å stemme på Macron.

Vil hverken eller

Dermed er det noen som avlegger blanke stemmer og denne gangen ser det ut til at det kan bli ganske mange av dem. Både Gabriel og Joseph forteller at de har tenkt å gjøre det.

20 år gamle Joseph sier ingen av de to kandidatene har et program han liker. Han vil ha noe annet.

– Jeg tenker at jeg gir et signal ved å stemme blankt. At Frankrike må forstå at man må gjøre noe for oss unge.

Joseph er ikke fornøyd. han vil stemme blankt. Foto: Rolf-Petter Olaisen / NRK

Her er den fransk-svenske journalisten enig med Emmanuel Macron som har sagt at det ikke finnes en helt «ren» stemme. En stemme man kan få gitt til en politiker som mener akkurat det samme som en selv.

- Jeg blir litt forbauset over franskmenn noen ganger. Man snakker om presidentvalget som om det var et supermarked der man kan kjøpe akkurat det produktet man vil ha, sier Gyldén.

Den finnes ingen kandidat man er 100 prosent enig med. Man velger den man misliker minst, fortsetter han.

Entusiastiske førstegangsvelgere

19 år gamle Emelie og 20 år gamle Azenor har ingen planer om å droppe valget søndag. De har stemt ved lokalvalg tidligere, men dette er deres første presidentvalg.

Selv om heller ikke de har fått sitt ønskede kandidat videre til denne valgomgangen, skal de møte fram i valglokalene i morgen. De skal stemme mot Le Pen.

– Macron er mindre ille en Le Pen, sier Azenor.

De to forteller at de diskuterer mye politikk, men de er ikke fornøyd med sakene som har stått på dagsorden i valgkampen.

– De har nesten ikke snakket om klima. De har brukt for mye tid på idiotiske personangrep, mener Emelie.