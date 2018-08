Mnangagwa vant presidentvalget i Zimbabwe

Samtidig gjentar opposisjonspartiet at de ikke anerkjenner valgresultatet.

Det offisielle resultatet viser et svært jevnt valg. Mnangagwa har ifølge valgkommisjonen fått 50,8 prosent av stemmene, mens Nelson Chamisa (40), som leder landets største opposisjonsparti MDC, endte på 44,3 prosent.

Valgkommisjonen ledes av Priscilla Chigumba (midt i bildet) som her offentliggjør valgresultatet på en pressekonferanse i Harare. Foto: ZINYANGE AUNTONY / AFP

Spent i Harare

Situasjonen i Zimbabwe er svært spent etter mandagens valg. Chamisa og MDC anklager regjeringspartiet ZANU-PF for å ha manipulert valgresultatet og mener at det er derfor resultatet blir offentliggjort så sent.

Onsdag gikk omkring 4000 opposisjonstilhengere ut i gatene i landets hovedstad Harare for å protestere.

Tilhengere av opposisjonskandidaten Nelson Chamisa sang og danset i gatene etter valget, sikre på seier. Foto: Siphiwe Sibeko / Reuters

Da demonstrantene ødela biler og knuste rutene på butikker, løp soldater inn i folkemengden og slo tilfeldige personer med geværkolbene. Det også ble skutt med skarpt og brukt tåregass.

Lover gransking

Så langt er seks mennesker bekreftet drept i opptøyene, mens fjorten får behandling på sykehus.

Nelson Chamisas portrett på en T-skjorte. Foto: ZINYANGE AUNTONY / AFP

Mnangagwa har lovet en uavhengig gransking av valguroen.

På Twitter har opposisjonskandidaten Nelson Chamisa alt i går erklært seier. Han hevder han har fått flest stemmer, og skriver at «ingen manipulasjon av valgresultatet kan endre det».