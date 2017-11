– Jeg har overlevd forsøk på å ta livet av meg, men når har folket talt, sa Mnangagwa til folkemassen som hadde samlet seg utenfor hovedkvarteret til regjeringspartiet ZANU-PF.

Mnangagwa ble introdusert av som påtroppende president av en taler som roste hæren som den mest disiplinerte i verden og Mnangagwa fulgte opp med å «takke hæren for å ha styrt prosessen fredelig».

Han sa at han vært i konstant kontakt med hæren i de to ukene han har vært i eksil.

Folket har talt. Folkets røst er Guds røst. Emmerson Mnangagwa på folkemøtet i Harare / Reuters

– Vi vil ha økonomisk vekst, vi vil ha fred, vi vil ha jobber, jobber, jobber, sa Mnangagwa under talen.

Løftet om økonomisk vekst og arbeidsplasser er populært i et land der økonomien har kollapset og arbeidsløsheten er på over 90 prosent.

Den tidligere visepresidenten har i en årrekke styrt deler av Mugabes undertrykkelsesapparat, men i kveld prøvde han å stå frem som en demokrat.

– I dag er vi vitner til starten på et nytt og fremvoksende fullt demokrati i landet vårt, sa Mnangagwa.

Tilhengere av Emmerson Mnangagwa ventet på ham på flyplassen i Harare. Foto: Ben Curtis / AP

Lurte tilhengere og journalister

Tidligere på dagen hadde et stort oppbud av journalister og tilhengere møtt opp på flyplassen for å ønske Mnangagwa velkommen tilbake til landet, men Zimbabwes påtroppende president unngikk alle da han landet i Harare i ettermiddag.

Mnangagwa skulle etter planen lande på flyplassen Manyame klokken 17.00 i ettermiddag, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Før han forlot Sør-Afrika tidligere i dag, hadde Emmerson Mnangagwa (t.v.) samtaler med den sørafrikanske presidenten Jacob Zuma (t.h.) Foto: HANDOUT / Reuters

– Vi er her for ønske vår nye president velkommen. Vi ser frem mot et bedre Zimbabwe, der våre barn får en bedre fremtid og bedre utdannelse, sa Shamnoro til Sveriges Radios Samuel Larson på flyplassen mens tilhengerne ventet på den tidligere visepresidenten.

De bar blant annet plakater der det sto «Velkommen tilbake, vår helt!».

Mnangagwa, eller «krokodillen» som han kalles, lurte imidlertid både tilhengere og journalister ved å lande to timer før planlagt.

Han kom da tilbake til landet etter at han for to uker siden rømte etter å ha blitt sparket av president Robert Mugabe.

Emmerson Mnangagwa (i midten) ble fotografert da han forlot Sør-Afrika via flyplassen i Johannesburg i ettermiddag, men landet i skjul i Zimbabwes hovedstad Harare. Foto: AP

Tar over på fredag

Han ble tatt imot av politbyrået i regjeringspartiet ZANU-PF på flyplassen etter at han hadde landet.

Deretter ble han kjørt i en stor kortesje på et førtitalls biler til presidentboligen for en debrifing.

Underveis til presidentboligen ble bilkortesjen tiljublet og biler tutet med hornene for å vise sin støtte.

Hans rådgiver Larry Mavhima sier til nyhetsbyrået AFP at selve innsettelsen av Mnangagwa som president skjer på fredag.

Murihwa Shamu var en av dem som fikk jord da hvite farmere ble tatt fra land i år 2000. Foto: Sverre Tom Radøy / NRK

– Mugabe gjorde mye rett

NRK møtte Murihwa Shamu på landsbygda utenfor Harare i dag.

Han var en del av landreformen i 2000, da Mugabe oppfordret bønder til å ta land fra hvite farmere, og vil ikke kritisere ham i dag.

– Mugabe gjorde mye rett, vi fikk land. Men Grace (Robert Mugabes kone, red.anm.) må straffes, hun vil ta landet fra oss, sier han.

Når det gjelder den nye presidenten har han klare forhåpninger.

– Mnangagwa kan være vår mann. Det viktigste er at han skaffer arbeidsplasser, sier Murihwa Shamu til NRK.