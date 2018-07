Valgthriller i Zimbabwe: Han vil bli Afrikas svar på Obama

Nelson Chamisa lener seg fremover i skinnstolen med fingertuppene mot hverandre. Skallen er blank, ansiktet energisk og slipset er rødt.

– Jeg er fremtiden. Mugabe og Mnangagwa er fortiden, sier han.

NRK møter opposisjonslederen på partikontoret til MDC i Harare. Chamisas kjernevelgere er de unge. Hans jobb nummer én er å skaffe ungdommen arbeid.

– Jeg vil få fart på økonomien og bli kvitt all korrupsjon, sier presidentkandidaten.

Det første valget etter Robert Mugabes fall blir mer spennende enn forventet. Emmerson Mnangagwa har vært sikker på en overlegen seier siden han ble innsatt som Zimbabwes president, etter militærkuppet i november i fjor.

Men få dager før valget viser meningsmålinger at kun tre prosent skiller presidenten og Nelson Chamisa, utfordreren fra det største opposisjonspartiet.

NRK møter opposisjonslederen på kontoret hans i Harare. Foto: Sverre Tom Radøy / NRK

Ung utfordrer

Det mangler ikke på løfter fra Chamisa. Han skal få slutt på inflasjonen, bygge nye universiteter, flyplasser og høyhastighetstog. Kritikerne mener han er en populist som kommer med løfter han umulig kan innfri.

Selv er han overbevist om han vil klare å levere, og at Zimbabwe er klar for en yngre leder.

– Jeg er 54 år yngre enn Robert Mugabe og 35 år yngre enn den sittende presidenten. Alder er selvsagt viktig. Vi unge har morgendagens løsninger, sier 40-åringen.

På veggen henger portrettet av Morgan Tsvangirai, partiets grunnlegger og leder fram til hans død i februar i år.

– Se på Obama, se på Macroni, se på Troudeu. De er ikke bare unge, de har nye ideer. Men i stedet for å ha forbilder, foretrekker jeg heller være et forbilde for andre, sier han.

Åpne håndflater er symbolet til opposisjonspartiet under valgkampanjen i Zimbabwe. Foto: Jerome Delay / AP

Fra Chamisas kontor skal NRK rett til fattigstrøket Hopley og møte kvinnen vi møtte i festrus etter Mugabes fall i fjor.

– Hils henne og si at hun må åpne døren for den nye tiden. Gode forandringene venter på hennes dørterskel, sier han som kan bli landets nye leder.

Misnøye

På dørtrammen sitter Letisia Chivaiva. Vi viser henne innslaget i Søndagsrevyen fra november i fjor, der hun delte sin optimisme for fremtiden.

Mugabe var blitt kastet av sitt eget parti dagen før, og selv var hun sikker på at dette ville føre til raske, store forandringer, og økonomisk vekst for de fattige.

– Se, kjøleskapet er fremdeles helt tomt.

Chivaiva viser oss et bunnskrapt kjøleskap, slik det var sist vi møttes. Kontakten er trukket ut. Hun og mannen har vendt det regjerende partiet ryggen. Nå vil de stemme på den unge opposisjonslederen.

– Vi trenger yngre krefter. Ingenting har blitt bedre. De gamle har vist at de ikke duger, sier Chivaiva.

Mannen hennes, Chrispow Singoyi nikker. Han har vært arbeidsledig i 10 år.

– Vi må stanse «krokodillen» før den blir enda grådigere, sier han og sikter til den sittende presidenten.

Letisia Chivavva ønsker NRK velkommen med et stort smil, men hun er skuffet over at hun ikke har fått det bedre etter Mugabes fall. Foto: Sverre Tom Radøy / NRK

– Ytringsfrihet gjør oss ikke mette

Tilhengere venter på president Emmerson Mnangagwa under et folkemøte arrangert av regjeringspartiet ZANU (PF) i Bindura. Foto: Philimon Bulawayo / Reuters

President Emmerson Mnangagwa fikk tilnavnet «krokodillen» da han kjempet i Mugabes gerilja mot det hvite mindretallsstyret på 70-tallet. Siden har han blitt sett på som en fryktet maktpolitiker, og kallenavnet er blitt hengende ved ham.

– Det er bra at vi nå kan si hva vi vil uten å være redde for sikkerhetspolitiet, men ytringsfriheten gjør oss ikke mette, sier Singoyi.

Han forteller at maismel er blitt billigere, og at alt annet er blitt dyrere. Han mener at ingenting vil forandres hvis dagens president blir sittende.

Over 60 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen i Zimbabwe, og over en million mennesker trues av matmangel, ifølge WFP.

Chrispow Singoyi skal stemme på opposisjonslederen. Foto: Sverre Tom Radøy / NRK

Den sittende presidenten har flere ganger lovet et fritt og rettferdig valg, men det er likevel frykt for valgfusk. Zimbabwe har en lang historie med rigget valg og politisk vold.

Hvis ingen av de to kandidatene får over 50 prosent av stemmene, blir det omvalg i september.