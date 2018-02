– Gjør hva dere vil med meg, jeg har tiltro til min Herre. Jeg er ikke redde for dere eller deres allierte, jeg har tiltro til Allah, sa Salah Abdeslam da rettssaken mot ham startet i dag. Han ville ikke reise seg i retten, og sa han var «sliten». Noen forklaring eller begrunnelse utover dette har han ikke villet gi.

SIKKERHET: Stort politioppbud utenfor Justispalasset i Brussel hvor rettssaken foregår. Foto: EMMANUEL DUNAND / AFP

Han ble ført inn i retten av maskerte politistyrker. Der møtte han sine to advokater. Abdeslam ble kalt Europas mest ettersøkte mann for sine rolle i terrorangrepene i Paris. 130 mennesker ble drept, blant annet på konsertstedet Bataclan.

Det var et stort sikkerhetsoppbud rundt Justispalasset i Brussel i dag. Hverken belgiske eller franske myndigheter overlater noe til tilfeldighetene. Abdeslam sitter til vanlig fengslet i Paris-regionen og overvåkes 24 timer i døgnet med kamera i cellen.

– Bryr seg bare om religion

Ifølge broren Mohamed, er religion det eneste som betyr noe for ham i fengselet.

– Han vil leve resten av livet sitt i fengsel. Han er veldig ung. Men han kommer ikke til å ta sitt eget liv. Religion er alt som teller for ham, sier broren i et intervju med den belgiske La Libre.

Han tror kanskje at videoovervåkningen i cellen av ham er noe av det som gjør at han ikke vil snakke. I samtalene deres tar de ikke opp attentatene.

ADVOKATENE: Den mistenkte islamisten har latt seg representere av forsvarsadvokaten Sven Mary. Foto: POOL / Reuters

Broren klarte å overbevise Abdeslam om å la seg representere av advokater. Det er samme advokat som tidligere har gitt opp å forsvare ham fordi Abdeslam heller ikke ville forklare seg for ham.

Men det var altså ikke nok til å få til snakke i retten. Broren mener at det er viktig at han snakker for ofrenes skyld.

Fakta om Salah Abdeslam Ekspandér faktaboks 26 år gammel belgier av marokkansk herkomst.

Eneste overlevende av åtte antatte gjerningsmenn fra Paris-angrepene 13. november i fjor, da til sammen 130 personer ble drept.

Broren Brahim (31) sprengte seg selv under terroraksjonen i Paris.

Salah Abdeslam unnslapp. Han var passasjer i en bil som ble stanset av fransk politi på vei til Belgia få timer etter angrepet, men bilen fikk kjøre videre. To andre som var i bilen, ble senere pågrepet i Belgia.

Franske etterretningskilder opplyste i november at Abdeslam trolig hadde rømt til Syria.

Tirsdag 15. mars slo belgisk og fransk politi til mot en leilighet i Brussel-bydelen Forest. En mann ble drept, mens to andre flyktet. Abdeslams fingeravtrykk ble funnet i leiligheten.

Fredag 18. mars ble Abdeslam pågrepet i en politiaksjon mot en leilighet i Brussel-bydelen Molenbeek.

Tirsdag 22. mars, dagen før Abdeslam etter planen skulle fremstilles for varetektsfengsling, ble 31 mennesker drept i tre selvmordsangrep på en flyplass og en metrostasjon i Brussel.

Flere av de antatte gjerningspersonene har bånd til Abdeslam, og ifølge CNN mener belgisk sikkerhetstjeneste at han selv kan ha planlagt å delta i terroraksjonen før han ble tatt.

Torsdag 31. mars besluttet en belgisk domstol at han skal utleveres til Frankrike.

Opprører belgiere

Utenfor justispalasset i Brussel møter NRK, Saskia Pelgrims fra Brussel. En av mange belgiere som håper rettssaken skal får frem ny informasjon om terrorangrepene i Paris i november 2015 og i Brussel kun dager etter at Abdeslam ble pågrepet.

OPPRØRT: Saskia Pelgrims fra Brussel håper at rettssaken kan føre til at det kommer frem ny informasjon om angrepene i Paris november 2015. Foto: Philip Alan Lote / NRK

– Det som skjedde rystet oss belgiere og påførte oss lidelser og smerte. Vi står konfrontert med en tiltalt. Han har rett til å være taus, men han også en rett til å snakke. Jeg mener han burde ha mot nok til stå for det han har gjort.

– Jeg tenker justismyndighetene må gjøre jobben sin og få frem sannheten for alle å vite.

Dette er en omfattende sak som som stikker dypt i befolkningen, og som man er nødt til å gå dypt inn i for forstå.

– Dette er ikke ferdig. Det er kun første dagen av rettssaken. Om han velger å snakke er et spørsmål om hans personlige samvittighet.

Tiltalen

Saken som nå er opp i Belgia, dreier seg om en skyteepisode som skjedde da han ble arrestert. Tre politimenn ble skadet. Abdeslam er på tiltalebenken sammen med

ETTERSØKT: Dette bilde ble av Abdeslam ble delt ut av politiet da han ennå var ettersøkt for sin deltakelse i Paris-terroren. Foto: HO / Afp

Sofiane Ayari. Tiltalen lyder på "drapsforsøk på flere politimenn". De risikerer 40 år i fengsel.

Rettssaken er ventet å vare i fire dager, men kan bli forkortet siden den tiltalte ikke vil forklare seg.

I tillegg til Paris-angrepet, antas det Abdeslam spilte en rolle i terrorangrepet i Brussel hvor 32 mennesker ble drept, blant annet på flyplassen i mars 2016.

