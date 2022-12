Ekspert: Terrortrusselen fra IS og andre jihadister er seiglivet

– Trusselen er betydelig lavere enn den var i perioden fra 2014 til 2017. Samtidig er angrepsaktiviteten høyere enn mange tror, også etter at IS ble svekket i Syria.

Det sa seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt Petter Nesser i NRK Nyhetsmorgen.

– Denne trusselen er, sånn som vi oppfatter den, nokså seiglivet. Jihadismen har blitt en ganske sterk bevegelse, og mobiliserer igjen i flere deler av verden, spesielt i Afrika, sier Nesser.

Rettssakene mot terroristene i Belgia og Frankrike blir svært viktige for etterretningstjenestenes arbeid for å hindre nye angrep. Det sier professor ved Oslo Met, Kristin Skare Orgeret.

Professor i medier, krig og konflikt ved Oslo Met, Kristin Skare Orgeret. Foto: Sonja Balci / OsloMet

– Uvisshet og frykt ligger i terrorens DNA, så det er vanskelig å si at man har full kontroll. Men arbeidet som er gjort frem mot de store rettssakene i Frankrike og Belgia hjulpet etterretningstjenestene i å kartlegge eksisterende nettverk, sier Skare Orgeret.

I dag begynte rettssaken mot terroristene bak terrorangrepet i Brussel i mars 2016. Det er Belgias største rettssak noensinne. De ni gjenlevende gjerningspersonene og hundrevis av vitner og ofre skal gi sin fortelling. 32 uskyldige personer og tre gjerningsmenn mistet livet i angrepet, som fant sted 22. mars 2016. Terroren hadde nådd Belgia. Det var det samme nettverket som hadde utført angrepet mot Paris i november 2015 som sto bak. Noen måneder var det byen Nice som skulle rammes. Året etter Barcelona. Perioden 2014 til 2017 var en av de verste terrorbølgene i Europas nyere historie.

Utføres og planlegges fortsatt angrep

Nesser understreker at det fortsatt planlegges og utføres angrep i Europa den dag i dag.

– Vi registrerer angrepsaktivitet i Europa på FFI, og 25 prosent av all den aktiviteten vi registrerer er fra etter 2017, sier Nesser.

Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Han sier vi har lagt mindre merke til denne aktiviteten fordi omfanget er mindre.

– Gjennom pandemien har det vært en del angrep som har fått mindre oppmerksomhet, fordi de er i mindre skala.

– For eksempel var det et angrep mot et parlamentsmedlem i Storbritannia i fjor. Det har også vært en del avvergede aksjoner, blant dem massedrapsaksjoner, forklarer Nesser.

Han sier også at pandemien og krigen i Ukraina kan ha gjort at vi gir disse hendelsene mindre oppmerksomhet.

Mindre organiserte, vanskeligere å følge med på

Samtidig foreligger det en tanke om at islamistiske grupper som IS og Al Qaida er hardt svekket.

Forrige uke ble den tredje IS-lederen på et år drept av amerikanske styrker.

Men gruppen er ikke ferdig av den grunn, sier Nesser.

– Det er fortsatt personer tilknyttet eller inspirert av Al Qaida eller IS. Nettverkene er vanskelig å få øye på fordi de opererer mer på nettet. De er mindre organiserte, og opptrer mer som enkeltpersoner. Derfor er det vanskeligere for sikkerhetstjenestene å følge med på dem.