Minst 95 mennesker drept i selvmordsangrep i Kabul

– Selvmordsbomberen brukte en ambulanse som gjorde at han kom seg forbi veisperringene. Han passerte den første sperringen og sa at han hadde med seg en pasient til sykehuset Jamhuriat. Ved den andre sperringen ble han gjenkjent, og da sprengte han seg i bilen som var fullastet med eksplosiver, sier innenriksdepartementets visetalsmann Nasrat Rahimi.

Lørdag er arbeidsdag i Kabul og gatene var fulle av folk.

– De aller fleste drepte var sivile, men det er også militære blant ofrene, sier Rahimi.

Taliban hevder at de står bak dagens angrep, og at målet var en politikolonne. Det melder NTB.

Én uke etter forrige angrep

Eksplosjonen fant sted nøyaktig en uke etter at Taliban-opprørere stormet Kabuls største hotell, Hotel Intercontinental og drepte minst 22 mennesker, flesteparten av dem utlendinger.

Nordmannen Arne Strand, som er assisterende direktør for Christian Michelsens Institutt (CMI) og som var på arbeidsreise i Afghanistan, var på hotellet. Han pådro seg alvorlige røyk- og fallskader og ble sendt hjem til Norge for behandling.

Eksperter sier til NRK at sikkerheten i Afghanistan har blitt verre i det siste og at en av årsakene er at terrorgruppa IS har blitt en konkurrent og utfordrer for Taliban.

SÅRET: En såret mann sjekker mobiltelefonen etter selvmordsangrepet i Kabul. Foto: MOHAMMAD ISMAIL / Reuters

Ambassadeområde rammet

NRK har snakket med Utenriksdepartementet som sier at de jobber med å få oversikt over situasjonen.

– Vi har foreløpig ingen indikasjoner på at norske borgere i Kabul skal være berørt av hendelsen, sier talsperson i Utenriksdepartementet, Kristin Enstad.

Eksplosjonen fant sted i en del av byen der det ligger en rekke ambassader og offentlige kontorer. Kabul-politiets hovedkvarter, etterretningstjenesten og EUs kontor ligger også i området.

Eksplosjonen skjedde i gaten hvor også den svenske ambassaden ligger.

– Det var mane døde og blod overalt. Folk gråt og skrek og mange løp vekk fra stedet, forteller Ahmed Naweed, til Al Jazeera.

SKADD. En skadd person tas hånd om etter at en bilbombe ble sprengt i Kabul. Foto: Massoud Hossaini / AP

Lørdag morgen skal det ha blitt sendt ut en advarsel om at terrorgruppa IS planla å utføre angrep mot matbutikker og hoteller der utlendinger ofte ferdes, ifølge nyhetsbyrået, AFP.

Bildene er hentet fra Facebook-gruppen Kabul Security NOW.

– En massakre

Journalister fra nyhetsbyrået AFP melder at vinduene i deres bygning i Kabul rystet og at de hørte lyden av en kraftig eksplosjon.

– Det har vært en massakre, skriver en av lederne i den italienske hjelpeorganisasjonen Emergency, Dejan Panic, på Twitter. Organisasjonen driver et sykehus i nærheten av der eksplosjonen skjedde, ifølge nyhetsbyrået AFP.

I sosiale medier er det lagt ut bilder som angivelig skal være fra eksplosjonen og som viser en stor røyksøyle stige opp i lufta.

Fordømmer angrepet

Jens Stoltenberg, generalsekretær i Nato, kaller angrepet for «barbarisk» på Twitter, og skriver at Nato er på Afghanistans side i deres felles kamp mot terrorisme.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

FNs generalsekretær António Guterres fordømmer angrepet i en pressemelding, skrevet av hans talsperson Stephane Dujarric. Røde Kors i Afghanistan skriver på Twitter at terroristenes bruk av ambulanse i angrepet er rystende.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

«Norge står sammen med det afghanske folk», skriver det norske utenriksdepartementet på Twitter, på vegne av utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Mange angrep

Afghanistan har vært rystet av en rekke bombeangrep det siste året. Både Taliban og terrorgruppa IS har tatt på seg ansvaret for flere av angrepene.

Onsdag ble minst fire mennesker drept i et angrep mot Redd Barnas kontor i Jalalabad.

I oktober 2016 ble 176 mennesker drept i bilbombeangrep i Afghanistan i løpet av en uke, skriver BBC. Politi- og sikkerhetsstyrkene har blitt spesielt hardt rammet av angrepene.

Taliban kontrollerer fortsatt store deler av Afghanistan og deler av nabolandet Pakistan etter at de ble fjernet fra makten i den USA-ledede invasjonen i 2001.