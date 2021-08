Millioner av doser med koronavaksine sendes fra Afrika til Europa

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Sør-Afrika er rammet av en tredje bølge av koronapandemien. Den største hittil.

Det er flere hundre dødsfall daglig, viser tall fra Worldometers.

Det er deltavarianten av viruset som herjer, og koronavaksinen fra Johnson & Johnson skulle være redningen, både i Sør-Afrika og på resten av kontinentet.

Det amerikanske selskapet lovet å selge nok av vaksinen til vaksinere en tredjedel av befolkningen i Afrika.

Man er fullvaksinert etter én dose, og vaksinen skal være effektiv mot deltavarianten.

Nå viser det seg av millioner av vaksinedoser som er delvis produsert og pakket i Sør-Afrika ikke går til afrikanske land. De sendes til Europa og andre deler av verden i stedet, skriver New York Times.

Få vaksinerte

Sør-Afrika har en befolkning på rundt 60 millioner, hvor bare rundt 7 prosent er fullvaksinerte, det viser tall fra Our World i Data.

Landet har bestilt 31 millioner vaksinedoser av Johnson & Johnson, men har bare fått en brøkdel og har derfor bare satt rundt 2 millioner Johnson & Johnson-doser.

Denne sommeren fyltes sykehusene på nytt opp med koronapasienter.

I Sør-Afrikas største by Johannesburg må man opprette midlertidige sykehus for å få plass til alle.

En helsearbeider hjelper er covid-pasient på et midlertidig sykehus drevet av den veldedige organisasjonen The Gift of the Givers i Johannesburg i juli i år. Foto: Sumaya Hisham / Reuters

Det er enorme forskjeller i vaksinedekningen i verden.

Singapore troner på topp med over 70 prosent fullvaksinerte. Flere europeiske land hae også svært høy vaksinedekning nå, et av dem er Spania.

Likevel fikk landet over 800.000 vaksinedoser sendt fra Sør-Afrika i juni og juli, også Tyskland har mottatt vaksinedoser fra Sør-Afrika.

Det er ikke bare Sør-Afrika som venter på dosene de har bestilt. Selv om flere afrikanske land har mottatt doser fra Johnson i den siste tiden, utgjør de en liten del av de 400 millioner dosene Den afrikanske union har bestilt av Johnson & Johnson.

Rundt 2 prosent av afrikanere er nå fullvaksinert.

Ifølge dokumenter som New York Times har fått tak i, har Johnson & Johnson eksportert 32 millioner doser fra Sør-Afrika i løpet av de siste månedene.

Advarer rike land mot smittebølger i fattige land

Styreleder i Leger uten grenser Karine Nordstrand er oppgitt over at koronavaksiner sendes fra Afrika til Europa.

– Dette følger jo den tendensen vi har sett hele veien i pandemien, hvor rike land sørger for å sikre selv først. Paradokset her er jo at vi ikke tar inn over oss det faktum at ingen er trygge før alle er trygge.

Styreleder i Leger uten grenser Karine Nordstrand. Foto: Kilian Munch / Kilian Munch

Det har flere ganger vært advart mot at store smittebølger ikke bare vil være ille for landene de rammer, men at det også kan føre til nye virusvarianter som kan spre seg over hele verden.

– For å stanse den pandemien er vi helt nødt til å sikre at vi får opp vaksinasjonsdekningen også i fattigere land, og det begynner å haste, sier Nordstrand.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) er enig med Nordstrand i at man ikke kan stoppe pandemien gjennom så skjev vaksinefordeling som man ser i verden i dag.

– Det er utrolig viktig å få vaksinert en større del av befolkningen i de afrikanske landene som nå står overfor nye bølger, sier han.

– Urettferdig

Den sørafrikanske forskeren Glenda Gray hjalp Johnson & Johnson med den første testfasen av koronavaksinen. Hun er opprørt over det som har skjedd etterpå.

– Det er som om landet lager mat for verden og ser maten bli skippet av gårde til rike områder mens ens egen befolkning sulter, sier hun til New York Times.

Flere europeiske land har vært svært hardt rammet av koronapandemien, og har tidligere hatt høye dødstall.

Blant dem er Spania, men selv om landet opplever en ny smittebølge nå har lave dødstall denne gangen. For landet har kommet så langt med vaksineringen at de har begynt å vaksinere barn.

12 år gamle Adria Martinez får koronavaksine i Barcelona 4. august år. Foto: Albert Gea / Reuters

Utviklingsminister Ulstein mener det er viktig at vi i rike land tar inn over oss at det ikke er riktig at vi ikke kan forsyne oss med en så stor del av vaksinene.

– Vi må gjøre langt mer som storsamfunn for å bøte på den urettferdigheten, som faktisk er der.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF). Foto: Marit Hommedal / NTB

Ulstein sier samtidig at Norge har tatt sin del av ansvaret for en mer rettferdig vaksinefordeling gjennom Covax-samarbeidet som i løpet av 2022 skal sørge for 5 milliarder vaksiner.

– Norge har altså bidratt med 31 millioner doser, gjennom de vaksinene som vi har finansiert og donert videre, sier Ulstein.

Følte seg tvunget til å undertegne kontrakt

Mens land som USA og Storbritannia holdt tilbake mange vaksinedoser som ble produsert i deres land, har Sør-Afrika undertegnet en kontrakt med Johnson & Johnson som forhindrer dem i dette. Det skriver New York Times som har sett kontrakten.

Popo Maja, en talsmann for sørafrikanske helsemyndigheter, sier til avisen at de ikke hadde noen mulighet til å nekte.

– Myndighetene hadde ikke noe valg. Undertegne kontrakten eller ikke få noen vaksiner, sier han.

Det sørafrikanske selskapet Aspen er ansvarlig for den siste delen av produksjonen, men har ingen makt over hvor dosene blir sendt.

Johnson & Johnson sier Aspen er en del av et internasjonalt produksjonsnettverk for produksjon, kvalitetskontroll og levering av vaksiner.

– Vi har gjort vært beste for å prioritere Sør-Afrika så mye som vi kan, sier forskningssjef Dr. Paul Stoffels til New York Times.

Han påpeker at Johnson & Johnson tidligere i år skaffet 500.000 doser til sørafrikanske helsearbeidere.

Sørafrikanske myndigheter har trappet opp vaksineringen de siste ukene. Det er hovedsakelig med doser de har kjøpt fra Pfizer i tillegg til Pfizer-doser de har fått donert fra USA.

En kvinne blir vaksinert på en drive-in vaksinering i Pretoria i Sør-Afrika den 13. august. Foto: Phill Magakoe / AFP