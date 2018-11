Migranter på flukt har ankommet USAs grense

De latinamerikanske migrantene fikk onsdag sitt første glimt av den amerikanske tilstedeværelsen ved grensebyen Tijuana, som ligger rett sør for San Diego.

Ifølge mexicanske myndigheter oppholder det seg om lag 2000 innvandrere i byen Culiacán, om lag 19 timers kjøretur sør for grensebyen. Det er derfor ventet at antallet migranter i Tijuana kommer til å vokse de neste dagene.

Sprengt kapasitet

Kapasiteten ved mottakssentrene for migrantene er allerede sprengt, og har ført til gnisninger i befolkningen, nelder Reuters.

Jose Maria Garcia som leder mottakssenteret Juventud 2000 sier at han har advart myndighetene om at en slik situasjon kunne oppstå.

– Det ankommer fremdeles mennesker, men vi er ikke forberedt på å ta oss av dem, sier Garcia til nyhetsbyrået, og legger til at migrantstrømmen trolig blir den største som har ankommet grensebyen på så kort tid noensinne.

VENTER PÅ ASYL-VEILEDNING: Migranter venter utenfor et hospits i den mexicanske byen Tijuana. Foto: Gregory Bull / AP

Lederen for sosialmyndighetene i Tijuana Mario Osuna sier de har registrert 810 migranter i byen siden mandag.

Det er ventet ytterligere 1260 mennesker de kommende dagene.

– Vi trenger bistand fra nasjonale myndigheter for å kunne håndtere situasjonen, sier Osuna.

Behandler opptil 100 søknader om dagen

På mottakssentrene i Tijuana sitter nær 3000 mennesker og venter på å forsøke å slippe inn i USA.

De fleste av dem er meksikanske statsborgere, men det er også hundrevis av mennesker fra andre land i Mellom-Amerika.

Immigrasjonsmyndighetene behandler mellom 75 og 100 asylsøknader om dagen, noe som igjen øker trykket på grensebyen etter hvert som flere migranter strømmer til.

Mange migranter venter i grensebyen i påvente av lederne av karavanene, som skal gi dem veiledning i hvordan de søker asyl i USA. Noen har også krysset grensen ulovlig.

Overnattet på stranden

Av totalt 14 mottakssentre langs den 3200 kilometer lange grensen mellom Mexico og USA, rapporterer 10 at kapasiteten er sprengt.

I Tijuana måtte flere tilbringe natten utendørs. På et offentlig toalett møtte Reuters en kvinne fra Honduras som vasket ansiktet sitt:

– Folk har tatt vennlig i mot oss, men de sier at det ikke er plass til alle. Vi bestemte oss for å tilbringe natten på stranden. Det var en forferdelig natt for meg og barna mine, sier den anonyme kvinnen.

Migrantkaravanene var et sentralt tema i det amerikanske mellomvalget. President Donald Trump har beordret 5000 soldater til grensen og varslet at det kan bli flere.

Uten å dokumentere påstandene sine hevder Trump at det er kriminelle og til og med terrorister som skjuler seg i den vandrende menneskemengden.