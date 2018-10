Trump vil stenge grensen til Mexico

Det er New York Times som skriver at presidenten nå ser på hvordan han kan hindre at migranter og asylsøkere kommer over grensen mot Mexico.

Donald Trump vil bruke en presidentordre for å få dette til. En presidentordre blir amerikansk lov uten at Kongressen behøver å behandle den.

Det er ventet at presidenten tirsdag i neste uke vil undertegne flere presidentordre. Én av dem skal være om stenging av grensen, andre vil være om forsterkning av sikkerheten.

Den planlagte ordren om grensestenging skal baseres på det samme som det omstridde reiseforbudet. Det vi si nasjonal sikkerhet.

Lovverket nå

Nå er det åpning for at migranter og flyktninger kan søke om asyl ved grensen. De vil da bli sluppet inn i USA for å få sin søknad behandlet.

Selv mennesker som krysser grensen ulovlig har denne retten. Personer som kan sannsynliggjøre at de står i fare for å bli torturert i sine hjemland, har et særlig vern.

New York Times skriver at presidenten planlegger å opprettholde dette vernet.

Presidenten skal være meget misfornøyd med lovverket. New York Times skriver at han mener det åpner for at folk kommer med falske historier for å få asyl.

Presidenten har sendt ut en rekke meldinger på Twitter der han sier at migrantene og flyktningen som er på vei må snu.

PÅ VEI MOT USA: Marsjen mot grensen mellom Mexico og USA begynte i Honduras. Målet for mange er ett nytt liv i USA. Foto: ORLANDO ESTRADA / AFP

Handler om mellomvalget

6. november skal de amerikanske velgerne bestemme hvem som skal ha makten i den føderale lovgivende forsamlingen, Kongressen.

Kongressen har to kamre, Representantenes hus og Senatet. Hver tredje senator står på valg, og alle representantene.

President Donald Trump har sagt at valget handler om han og hans politikk.

Han legger derfor ned betydelig tid og energi for at hans parti, Republikanerne skal få så mye støtte som mulig.

New York Times skriver at migrantene og flyktningene blir brukt av Trump for å vinne politiske poenger.

New York Times korrespondent i Det hvite hus, Maggie Haberman, skriver at det er uklart om stengingen av grensen vil skje, men at det er noe presidenten vil arbeide for fram mot valget.