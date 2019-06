Mexico sender 6000 soldater til grensa

Nå varsler Mexico at de vil sette Heimevernet inn langs sin sørlige grense mot Guatemala, men det er uklart om det er nok for USAs president Donald Trump.

Utenriksminister Marcelo Ebrard leder den meksikanske delegasjonen i toll-forhandlingene med USA. Foto: Jacquelyn Martin / AP

– Vi har forklart at det er 6000 menn og at de kommer til å utplasseres der, sier Mexicos utenriksminister Marcelo Ebrard på vei ut av et forhandlingsmøte i Washington.

I går og i dag sitter meksikanske og amerikanske tjenestemenn sammen i et forsøk på å løse det anspente forholdet migrantene har skapt.

USA krever at Mexico blir tøffere mot menneskene som tar seg gjennom Mexico og ulovlig inn i USA. Amerikanske grensemyndigheter langs Mexico pågrep 132.000 migranter i mai, noe som er det høyeste tallet på over ti år.

Migranter klatrer over piggtrådgjerder for å unngå å bli tatt av grensemyndighetene. Dette bilder er tatt tidligere denne uka nær grensa til Guatemala. Foto: Marco Ugarte / AP

Trusselen om toll på alle meksikanske varer kom forrige uke. President Donald Trump sier at tollen kommer til å øke fem prosentpoeng hver måned inntil den når 25 prosent, hvis ikke Mexico handler.

I et forsøk på å unngå toll fra mandag av, har Mexico de siste dagene

stanset rundt 400 migranter, som var på vei mot USA

frosset bankkontoene til 26 antatte menneskesmuglere

varslet forsterkninger langs grensa.

Mexicos økonomi er i stor grad avhengig av eksport til USA. Amerikanerne kjøper årlig varer til en verdi av 350 milliarder dollar fra Mexico. En tredel er biler og motordeler til bilindustrien i USA, som allerede har vanskelige tider.

– Vi har fortsatt ingen avtale, men toll-samtalene fortsetter, sier Mexicos utenriksminister.

I en melding på sosiale medier skriver myndighetene at USAs fokus er på kontroll av migranter, mens Mexico er opptatt av utvikling.

Forhandlerne prøver å bli enige om hvor asylsøknader skal behandles, i tillegg til pengestøtte til de sentralamerikanske landene migrantene kommer fra.

USA mener det skal bli vanskeligere å få asyl for migranter som har brukt Mexico som korridor. De fleste asylsøkerne og migrantene, som USA har pågrepet, kommer fra Guatemala. Nå sender USA mer personell dit, ifølge Al Jazeera.

Ulovlig innvandring og grensesikkerhet er en av hovedsakene for Trump. Dette er også ventet å prege hans kampanje for gjenvalg i 2020.

Flere republikanske politikere er imot Mexico-toll fordi det kan få økonomiske konsekvenser for USA og amerikanske forbrukere. De har varslet, ifølge New York Times, at de vil blokkere presidentens forslag.

Kongressen skal også ta stilling til Trumps nye handelsavtale USMCA, som erstatter Nafta.