Mette-Marit om lungesykdommen: Krevende å stå på den offentlige scenen igjen

– Jeg synes det er fint å være her og å være med på dette. Vi lever i en litterær gullalder i Norge for tiden. Det å få lov til å ha med så mange forfattere og presentere dem for et tysk publikum, synes jeg er veldig flott å være en liten del av, sier kronprinsesse Mette-Marit til NRK.

– Men det livet jeg lever om dagen, er jo veldig annerledes.

Oppmerksomheten er enorm når kronprinsesse Mette-Marit går om bord på litteraturtoget i Berlin, sammen med en rekke norske forfattere.

Interessen for kongelige er stor i Tyskland, og det er trangt om plassen på perrongen i den tyske hovedstaden, hvor fotografene kjemper om å få de beste bildene av «Mette-Marit von Norwegen».

Toget går fra Berlin, via Köln, til Frankfurt, hvor kronprinsessen skal åpne den internasjonale bokmessen i morgen.

TRANGT OM PLASSEN: Tysk presse hadde møtt fulltallig opp da kronprinsesse Mette-Marit skulle gå om bord på litteraturtoget i Berlin mandag. Foto: Kristi Marie Skrede / NRK

Usikre prognoser

Med på hele turen er kronprins Haakon. Han er klar til å ta over Mette-Marits oppgaver når lungesykdommen gjør at hun ikke orker.

VIKAR: Kronprins Haakon er med på litteratur-reisen og er klar til å steppe inn som vikar for kona dersom helsesituasjonen tilsier det. Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

– Jeg blir mye mer sliten enn før. Så jeg må passe mer på enn jeg måtte tidligere, sier kronprinsesse Mette-Marit.

Det er gått ett år siden hun fortalte at hun har fått påvist en kronisk lungesykdom.

– Prognosemessig vet vi ikke mer enn vi gjorde. Men vi vet at medisinene fungerer godt, og det er vi veldig glade for. Ellers vet vi ikke så mye mer, sier hun nå.

Fakta om lungefibrose Ekspandér faktaboks * Lungefibrose medfører unormal arrdannelse i lungeblærene. Lungene blir stivere og mindre elastiske, og når lungene ikke er i stand til å utvide seg i samme grad som tidligere, får du mindre volum å puste med. * Når det dannes arr i stedet for normalt lungevev, blir gassutvekslingen mellom lunge og blod dårligere enn normalt. Lungene blir stivere og mindre elastiske, og arealet som kan brukes til gassutveksling, minker. * Samtidig blir ikke lungene i stand til å utvide seg i samme grad som tidligere, og du får mindre volum å puste med. Har du beskjeden grad av lungefibrose, er det ikke sikkert du merker det på pusten, bortsett fra når du anstrenger deg. Men jo mer fibrose som dannes, desto vanskeligere blir det å puste. * Det kan ofte være vanskelig å finne ut hva som har forårsaket sykdommen. * Symptomene kommer nesten alltid «snikende». Kort pust ved anstrengelse kombinert med tørrhoste er hovedsymptomene. * Hvis sykdommen utvikler seg, blir selv lette fysiske anstrengelser krevende. Ved alvorlig lungefibrose kan man ha åndenød, også i hviletilstand. * Det er viktig at diagnosen stilles tidlig. Da vil behandlingen være mest effektiv, og den kan gi stabilitet i flere år. Kilde: Folkehelseinstituttet

– For første gang siden jeg giftet meg, kan jeg leve et litt mindre liv

Etter at hun fikk diagnosen, har hun endret hverdagen, trappet ned på arbeidsoppgavene og lever et roligere liv.

– Jeg har fått muligheten for første gang siden jeg giftet meg, til å leve et litt mindre liv. Nå får jeg lov til å bestemme over hverdagene mine på en helt annen måte, og det er veldig godt for meg. At jeg kan la dagene mine styres av formen, er noe av det jeg synes er godt med å være syk. Jeg kan rusle en tur, bruke masse tid på å lese og leve mye saktere.

– Å gå bort fra det igjen, og gå ut på en stor, offentlig scene og skulle bli sett på alle de måtene man blir sett på da, synes jeg er ganske mye mer krevende enn det var før, sier hun når NRK møter henne etter lanseringen av hennes bokprosjekt «Hjemlandet» på tysk.

– Er det lettere å snakke om sykdommen nå enn det var for ett år siden?

– Nei, det er ikke det. Jeg er mer avklart på det selv, men det å ha veldig stor oppmerksomhet om egen helse... Jeg er ikke så glad i oppmerksomhet. Det er en av grunnene til at jeg liker det lille livet ganske godt. Jeg synes det er bedre å være med på å sette søkelys på andre enn å ha den store oppmerksomheten om meg selv.

LESER MED BARN: Kronprinsesse Mette-Marit hadde invitert med flere barn om bord på litteraturtoget fra Berlin. De var med på å lese og illustrere. Foto: JENS KALAENE / JENS KALAENE

Trosser helseplager for norsk litteratur

Hun har stort sett vært utenfor rampelyset siden hun fikk den alvorlige diagnosen.

Nå trosser hun helseplager og varierende dagsform for å åpne dører for norsk litteratur og løfte norske forfattere frem for et tysk og internasjonalt publikum.

Hun byr på seg selv og på egne refleksjoner, egen sårbarhet og eget opprør. For kronprinsessen selv har litteraturen hjulpet henne til å være seg selv også i den kongelige rollen.

– For meg er det viktig å være så nær meg selv som mulig i den rollen. Litteraturen, og inngangen til denne rollen via litteraturen, gjør at jeg har mulighet til å være mye mer meg selv.

LESELYST: Jostein Gaarder er blant de norske forfatterne som er med på kronprinsessens litteraturtog. Foto: JENS KALAENE / JENS KALAENE

Hvert år siden 2014 har hun fylt opp togvogner med bøker og forfattere og reist rundt i Norge for å fremme lesing og glede over litteraturen.

Nå har hun altså brakt litteraturtoget til Tyskland. Når toget som Deutsche Bahn har stilt til rådighet, kjører inn i Frankfurt, er det med blant andre 19 norske forfattere og et kronprinspar om bord.

– Det er en stor uke for meg. Jeg har jo jobbet med dette i mange år nå, så det er gøy å se at ting blir sånn som vi hadde tenkt, sier kronprinsesse Mette-Marit.

– Jeg må si at jeg synes det er litt gøy at litteraturtoget har tatt turen til Tyskland. Et lite prosjekt som vi begynte med for fem år siden i Norge, som har utviklet seg – heldigvis – fra første gang vi sto på en stasjon i Nord-Norge og snakket om kjærlighet og Shakespeare foran en gjeng vettskremte barn. Så jeg tror vi har lært mye siden den gang, ler hun.