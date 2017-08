Mener Youtubes mekanismer mot barneovergrep svikter

Med halvannen milliard månedlige brukere er Youtube verdens største videonettsted.

Av frykt for at overgripere skal bruke tjenesten til å komme i kontakt med mindreårige, har selskapet opprettet et nettverk av frivillige som skal melde inn mistenkelige videoer, kommentarer og brukerkontoer.

Nå sier flere av disse frivillige til BBC at Youtube bruker flere måneder på å behandle varsler om mulige overgripere.

Venter fortsatt på svar etter åtte måneder

Én av de frivillige forteller at han rapporterte inn mer enn 9000 mistenkelige tilfeller i løpet av desember 2016, og at ingen av disse klagene så langt har blitt behandlet av selskapet.

– I gjennomsnitt tar det tre måneder før en rapport jeg sender blir behandlet. Det siste året har det blitt betydelig verre, og jeg har fortsatt ubesvarte rapporter fra i fjor, sier den frivillige, som ønsker å være anonym, til BBC.

En annen gruppe frivillige mistenkte at systemet ikke virket som det skulle, og bestemte seg for å teste hvordan Youtube behandlet klager fra vanlige brukere.

I løpet av 60 dager flagget de til sammen 526 brukerkontoer som hadde kommet med upassende kommentarer rettet mot barn og unge. Av disse rapportene ble kun 15 besvart, og bare sju av de innrapporterte kontoene ble stengt.

– En portal for pedofile

Det frivillige nettverket, kalt Trusted Flaggers, består av vanlige brukere, organisasjoner som jobber for å beskytte barn, og politiorganer som jobber med å avdekke overgrep.

Medlemmene i nettverket blir utstyrt med verktøy som lar dem rapportere inn problematiske brukerkontoer, videoer og kommentarer i stort volum.

Den frivillige som uttaler seg til BBC, sier at Youtube stort sett reagerer på brudd på retningslinjene stenger problematiske kontoer når klagene først blir behandlet, men at selskapet er ute av stand til å reagere på mulige overgrepsforsøk i tide.

– Youtube har blitt en portal der pedofile verden rundt får tilgang til barn, sier han til BBC.

Youtube oppgir selv at de har nulltoleranse overfor seksualisering av barn, og at kontoer som bryter med retningslinjene, vil bli stengt umiddelbart. I en uttalelse til BBC sier en talsmann for selskapet at de oppfordrer alle brukere, inkludert Trusted Flaggers-nettverket, å fortsette å rapportere inn videoer og kommentarer.