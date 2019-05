Mener Trumps raserianfall var PR-stunt

Trump skulle egentlig møte Demokratenes ledere i Senatet og Representantenes hus, Chuck Schumer og Nancy Pelosi, for å diskutere infrastruktur.

Trump skal imidlertid ha vært rasende allerede da møtet begynte, og avlyste det etter kort tid.

– Det som skjedde i Det hvite hus ville gitt dere hakeslepp, sa Schumer etter møtet.

Like etterpå sto Trump i Rosehagen utenfor Det hvite hus og forklarte at han ikke er interessert i et samarbeid så lenge granskingene i kjølvannet av Mueller-rapporten pågår.

– Jeg gikk inn i rommet, jeg fortalte Schumer og Pelosi at jeg vil gjøre infrastruktur. Jeg vil gjøre det mer enn dere vil gjøre det. Jeg hadde vært skikkelig god til det, det er det jeg driver med. Men vi kan ikke gjøre det under disse omstendighetene. Bli ferdig med de falske etterforskningene, sa Trump.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Pelosi sa før møtet at hun trodde Trump var involvert i en dekkoperasjon, uten å spesifisere hva det gikk ut på.

– Det viser seg, og jeg tror de fleste av dere er enige i dette, at jeg er den mest åpne presidenten i dette landets historie. Jeg driver ikke med dekkoperasjoner, det vet dere nok bedre enn noen andre, sa Trump.

Nancy Pelosi og Chuck Schumer er Demokratenes ledere i henholdsvis Representantenes hus og Senatet. Foto: Saul Loeb / AFP

Hadde håndskrevne notater

Begge sider har beskyldt hverandre for å egentlig ikke ha noe ønske om å diskutere infrastruktur på møtet, men Schumer og Pelosi mener Trump hadde planlagt hele seansen.

– Han satte seg ikke ned en gang. Han trampet inn i rommet og leverte en tirade mot Pelosi før han gikk ut igjen. Jeg mener han dummet seg ut, men dette var planlagt på forhånd, sier Schumer til CNN.

– Jeg ber for USAs president. Jeg håper familien hans, administrasjonen hans eller de ansatte griper inn for landets beste, sier Pelosi.

Schumer sier han så en TV-skjerm med Fox News på vei ut, og at de allerede da snakket om Pelosis uttalelser.

Han viser også til at podiet i Rosehagen allerede var satt opp med nye skilt med tall fra Mueller-etterforskningen og slagordene «No collusion» og «No obstruction».

Washington Posts fotograf fanget opp Trumps notater, skrevet med tusj på et hvitt ark.

Blant notatene var: «De vil stille meg for riksrett for handlinger de selv gjorde» og «Demokratene har ingen resultater. Jeg vil fortsette å jobbe for det amerikanske folket».

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Flere vil ha riksrett

Isfronten mellom Trump og Demokratenes ledere i Kongressen er et resultat av spesialetterforsker Robert Muellers gransking.

Han konkluderte med at Russland forsøkte å påvirke presidentvalget i 2016, men slår ikke fast at Trump har gjort seg skyldig i å samarbeide med Russland eller å ha hindret etterforskningen.

Selv om Mueller påpekte at rapporten heller ikke frikjenner Trump, har Det hvite hus brukt konklusjonen som en fullstendig renvaskelse og kalt etterforskningen en heksejakt.

Demokratene krever å få utlevert den usensurerte rapporten med hele bevisgrunnlaget, og har fortsatt en rekke etterforskninger gående mot presidenten og hans valgkamp.

Pelosi har lenge sagt at riksrett ikke er veien å gå, blant annet fordi det vil være splittende og kan påvirke valget neste år.

Ifølge CNN er det imidlertid stadig flere demokrater i Representantenes hus som mener at riksrett snart er uunngåelig.