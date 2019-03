1. Nederlag og splittelse blant demokratene

Konklusjonene til Robert Mueller er et nederlag for mange i opposisjonen i USA. Den har i snart to år ventet at den tidligere FBI-sjefen ville finne mer håndfaste bevis på samarbeid mellom Donald Trump og Russland.

Lederen i justiskomiteen i Representantenes hus, Jerrold Nadler, har allerede krevd å få tilgang til hele Muellers rapport, ikke bare det fire siders sammendraget han fikk i går. Nadler og mange andre demokrater krever ikke minst mer informasjon om hvilke beviser Mueller har funnet for at Trump kan ha gjort seg skyldig i å forstyrre en pågående etterforskning.

På dette punktet konkluderer ikke Mueller i sin rapport. Han bare legger fram bevis og ber justisministeren og visejustisminister Rod Rosenstein trekke konklusjonen.

Andre demokrater, som kongressleder Nancy Pelosi, advarer imidlertid sine partifeller nå. Hun har også tidligere sagt at dersom rapporten ikke trakk en krystallklar konklusjon om at Trump eller hans nære medarbeidere har samarbeidet med russerne før valget, så bør det ikke settes i gang noen riksrettssak mot presidenten.

Kongresspolitikerne har full adgang til å fortsette etterforskningen av Trump selv og er allerede i gang med dette.

Ny meningsmåling: Bare to Demokrater kan slå Trump

2. Flere må i fengsel, men ikke for valgpåvirkning

Sju personer har erklært seg skyldige i kriminelle handlinger og ytterligere 27 er tiltalt av Mueller og hans etterforskere.

Mens de etterforsket hva som skjedde før valget for to år siden, fant Mueller og etterforskerne hans en stor mengde kriminalitet som ikke var direkte knyttet til den politiske påvirkningskampanjen mot Russland.

Fire av dem som jobbet for Trump eller Trump-kampanjen erklærte seg skyldige og samarbeidet etter hvert med etterforskerne:

Trumps tidligere kampanjesjef Paul Manafort er allerede dømt til sju og et halvt års fengsel for et bredt spekter av økonomisk kriminalitet og advokaten hans Michael Cohen må trolig sone en tre år lang dom for å ha løyet under ed og for underslag.

Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn er tiltalt for å ha løyet om samtaler han hadde med den tidligere russiske ambassadøren til USA og den politiske konsulenten Roger Stone er tiltalt for å ha forsøkt å skaffe seg stjålet e-post fra Wikileaks som kunne skade demokratene i valgkampen.

Blant de andre tiltalte er 25 russiske individer og tre russiske selskaper. De er tiltalt for å ha utviklet og gjennomført en påvirkningskampanje i 2016-valgkampen, noen av dem også for å ha hacket e-postserveren til sentralapparatet i det demokratiske partiet og gitt lekkede e-poster til Wikileaks for publisering.

Det er lite trolig at noen av disse individene vil bli utlevert for å bli stilt for retten i USA.

3. Trump er fortsatt under etterforskning

Trump sa søndag at han er «totalt og fullstendig frikjent».

USAs president er frikjent for å ha samarbeidet med russerne for å vinne valget, men presidenten er fortsatt under etterforskning selv om Mueller-etterforskningen er over.

Fortsatt pågår 16 ulike etterforskninger av president Donald Trump:

I New York fortsetter etterforskningen av utbetalingene til flere kvinner Trump skal ha hatt forhold til. Utbetalingene ble organisert av advokat Michael Cohen som må i fengsel. Cohen har erklært seg skyldig i ni føderale forbrytelser knyttet til disse utbetalingene.

På Manhattan gransker føderale etterforskere også forhold rundt innsettelsen til Trump i januar 2017. De forsøker å finne ut om utenlandske donasjoner ble gitt ulovlig til Trumps innsettelseskomite, skriver Wall Street Journal. Komiteen samlet inn og brukte mer enn 100 millioner dollar, ifølge avisen.

Trumps forretningsimperium, The Trump Organization, er også under etterforskning for forhold rundt utbetalingene til kvinnene Trump skal ha hatt forhold til. Michael Cohen har navngitt flere personer som skal ha vært med på å dekke over disse transaksjonen.

Trumps veldedige stiftelse etterforskes av statsadvokaten i New York som undersøker om den har brutt lover for veldedige organisasjoner i New York. Blant annet for å ha forsøkt å påvirke valget i 2016. Stiftelsen oppløste seg selv i fjor.

Disse etterforskningene vil trolig pågå i lang tid fram mot valget neste år.

4. Enda mer politisk splittelse

Rykteflommen rundt russlandsetterforskningen har preget Washington helt siden Mueller ble oppnevnt 17. mai 2017, kort tid etter at Trump hadde sparket FBI-sjef James Comey.

Rapporten ville trolig uansett ha ført til dypere politisk splittelse i Washington og i USA fordi det er dyp uenighet om grunnlaget for den.

Men nå blir den overlevert Justisdepartementet i innkjøringen til en lang presidentvalgkamp.

Trump vil kunne bruke konklusjonene til å samle støtte blant republikanere i kongressen og blant velgere på grasrota.

Demokratene er, som nevnt over, mer splittet i synet på hvor hardt de skal fortsette etterforskningen av presidenten.

De neste ukene og månedene vil handle mye om dette for demokratene.

Selve kampen for å få hele Muellers rapport offentliggjort kan også ende i rettsapparatet.