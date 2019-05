Trump nekter å gi Kongressen hele Mueller-rapporten

En sladdet versjon, frigitt av justisminister William Barr i april, selges i amerikanske bokhandlere, men demokratene har krevd å få den hele og fulle versjon til gjennomlesning.

Mueller-rapporten om russisk innblanding i presidentvalget er resultatet av nesten to år med gransking og intervju med 500 vitner.

Nå bruker Trump en spesiell myndighet han har som landets øverste leder, og stanser offentliggjøringen av den samlede rapporten.

USAs president Donald Trump har fulgt justisministerens råd om å forby offentliggjøring av hele Mueller-rapporten og underlagsmaterialet. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

Det var justisminister William Barr som rådet Trump til å bruke presidentordren. Det skjer fordi flertallet i Representantenes hus mener Barr kan ha utvist ringeakt for kongressen.

Anklager justisministeren for forakt

De folkevalgte i representanthusets justiskomite samles i kveld for å vurdere hvordan de skal forfølge justisministeren.

Demokratene mener Barr bør stevnes. Bakgrunnen er at Barr ikke stilte i en høring og fordi han ikke har etterkommet krav om å gi dem tilgang til hele Mueller-rapporten og etterforskningsmaterialet.

Demokratene har tidligere kalt justisminister William Barr for en pyse fordi han nektet å stille i justiskomiteens høring.

Demokraten Jerry Nadler leder justiskomiteen i Representantenes hus. Han kaller Trumps bruk av spesialfullmakten, for å holde Mueller-rapporten tilbake, en konstitusjonell krise. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Visejustisminister Stephen Boyd sier at departementet skrinlegger dialogen med justiskomiteen om rapporten.

Det hvite hus' pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders sier at avgjørelsen er et svar på et «åpenbart maktmisbruk» fra justiskomiteens leder, demokraten Jerry Nadler.

– Verken Det hvite hus eller justisminister Barr vil rette seg etter komiteleder Nadlers ulovlige og hensynsløse krav, sier Sanders.

Nadler kaller presidentens beslutning om å forby offentliggjøring en «konstitusjonell krise». Han sier at justiskomiteen ikke har noe annet valg enn å stemme over hvorvidt Barr har utvist forakt for kongressen.

Justisminister Barr har tidligere vist til at spesialetterforskerens kontor sitter på flere millioner sider med gradert og ikke hemmeligstemplet informasjon. Han har anbefalt Trump å bruke presidentfullmaktene til å forby offentliggjøring inntil videre.