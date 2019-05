Sint Trump sendte demokratenes ledere på dør etter ordkrig

Donald Trump skal ha vært rasende da han gikk inn i rommet der han skulle ha møte med Demokratenes ledere Nancy Pelosi og Chuck Schumer, melder nyhetsbyrået Associated Press (AP).

Ordkrig

– Han kom inn i rommet. Den uttalelsen han kom med, jeg vil ikke engang karakterisere den, sa Pelosi.

– Jeg ber for USAs president, la lederen for Representantenes hus til, skriver AP.

Presidenten avlyste møtet der og da.

Presidenten på vei til rosehagen for å fortelle journalister hvorfor han avlyste møtet med demokratenes ledere. Trump skal ha vært sint etter en ordkrig, skriver nyhetsbyrået Associated Press. Foto: Andrew Harnik / AP

I rosehagen utenfor Det hvite hus fortalte Trump hvorfor han avlyste det lenge avtalte møtet. Han sa at han ikke vil samarbeide hvis granskingene i kjølvannet av Mueller-rapporten fortsetter.

– Jeg driver ikke med dekkoperasjoner, sa Trump.

– Se å bli ferdig med de falske granskingene, sa presidenten ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Dekkoperasjon

Presidenten langet ut mot Nancy Pelosi. I kraft av å være lederen for Representantenes hus, hadde hun tidligere onsdag uttalt at hun tror at presidenten forsøker å skjule noe i forbindelse med Russland-etterforskingen.

– Jeg tror det er derfor presidenten var så indignert i formiddag, sa Pelosi.

– Denne presidenten legger hindringer i veien for en rettferdig behandling og han er delaktig i en dekkoperasjon.

– Presidentens handlinger kan derfor være av en karakter som kan føre til riksrett, fortsatte Pelosi, ifølge AFP.

Redigert utgave

Spesialetterforsker Robert Muellers Russland-rapport står i sentrum for denne tilspissede striden mellom demokratene i Kongressen og Det hvite hus.

Så langt har justisministeren ikke latt de folkevalgte få se rapporten i sin helhet, men bare gitt ut en redigert utgave.

Presidenten sammen med mannen som ikke har villet gi Kongressen hele Mueller-rapporten, justisminister William Barr. Foto: Leah Millis / Reuters

Mueller-rapporten konkluderer med at Russland forsøkte å påvirke valget i 2016, men spesialetterforskeren fant ikke bevis for at Trump medvirket.

Etterforskerne har også undersøkt om Trump har forsøkt å hindre etterforskningen.

Mueller unnlot imidlertid å konkluderte i dette spørsmålet. Han understreker imidlertid at dette ikke innebærer noen frifinnelse av Trump på dette punktet.

Demokratene i Kongressen har presset på for å få alle detaljer på bordet.

Ønsker riksrett?

Demokratene er delt på midten i synet på om det er lurt å presse fram en riksrettssak mot Trump.

– Han forsøker å få Kongressen til å fremme en riksrettssak mot ham, sier den ledende demokraten Peter Welch, skriver AFP.

Demokratenes Peter Welch mener president Trump ønsker at en mulig riksrettssak skal bli et tema før valget i 2020. Det kan mobilisere Trumps kjernevelgere. Foto: Toby Talbot / AP

Welch og likesinnede mener at kombinasjonen Trump og riksrett kan føre til en massemobilisering blant Trumps kjernevelgere før valget i 2020.

En av dem som har vært forsiktig inntil nå med å trekke riksretts-kortet er demokratenes fremste politiker, Nancy Pelosi. Inntil onsdag.

Møtet med Demokratenes ledere i Kongressen onsdag handlet om tverrpolitisk samarbeid om en stor infrastrukturpakke, et sjeldent felt der det var håp om enighet mellom republikanere og demokrater.

– Jeg gikk inn i rommet og fortalte Chuck Schumer og Nancy Pelosi at jeg vil jobbe med infrastruktur. Men du vet, vi kan ikke gjøre det under disse omstendighetene, sa Trump.

Presidenten kalte Kongressens granskinger for hyklersk, skriver AP.