Mener trafikkork er en del av Madrids identitet – vil avvikle bilfritt sentrum

Etter regionvalgene i Spania søndag 26. mai er det klart at høyrepartiet Partido Popular (PP) overtar både ordførerposten i Madrid by og presidentposten i Madrid-regionen.

Den påtroppende borgermesteren, José Luis Martínez-Almeida, sa under valgkampen at det første han ville gjøre hvis han ble valgt, var å «ta seg av Madrid Central». skriver El Pais.

Madrid Central er navnet på planen som 30. november i fjor gjorde Madrid til den første store europeiske byen som har innført et forbud for utslippsbiler i sentrum.

Han får støtte av sin partifelle Isabel Díaz Ayuso, som blir ny president i regionen Madrid.

– Jeg synes ikke trafikkorker er noe å glede seg over, men de er en del av byens identitet, at den alltid lever, sa Ayuso til El Pais under valgkampen.

Isabel Díaz Ayuso jublet etter at Partido Popular (PP) vant regionvalget i Madrid 26. mai. Foto: OSCAR DEL POZO / AFP

Planene om å oppheve restriksjonene kommer til tross for at PP gjorde sitt dårligste valg noen gang i Madrid. Støtte fra ytre høyre-partiet Vox og sentrum høyrepartiet Ciudadanos gjør at partiet likevel overtar makten i byen og regionen.

Bare elbiler og hybridbiler

Forbudet omfatter 4,72 kvadratkilometer stort område midt i Madrid.

Bare elbiler og hybridbiler fikk fritt kjøre rundt, i området som omfatter store deler av Madrids sentrum med de fleste av de kjente landemerkene.

Den spanske hovedstaden var den første store europeiske byen som innførte et forbud for utslippsbiler i sentrum, skrev AFP.

Skulle restriksjonene nå bli opphevet, er det første gang en større europeisk by avvikler et tiltak for renere luft, skriver The Guardian.

Området som er avstengt omfatter blant annet de kjente gatene Gran Via og Calle Mayor,

Høy luftforurensing

Forbudet var en del av en større plan (Madrid CentraI) som tok sikte på å bedre luften i den spanske hovedstaden.

Høy luftforurensing har i årevis vært et problem i Madrid. På klarværsdager kunne man før restriksjonene ble innført se et brunt smoglag ligge over byen.

I en rapport fra det Europeiske miljødirektoratet (EEA) fra 2016 går det frem at det hvert år dør 29.980 mennesker for tidlig i Spania på grunn av dårlig luft.

Calle Alcala i Madrid sentrum 30. november i fjor, dagen da restriksjonene ble innført. Nå vil den nye regionstyret oppheve restriksjonene. Foto: JAVIER SORIANO / AFP

Kraftig redusert

En undersøkelse viste at den første måneden etter at kjørerestriksjonene ble innført, falt utslippene av forurensende nitrogenoksid (Nox) med 38 prosent.

Utslippene av CO₂ gikk ned med 14 prosent og trafikken på veier som Gran Via ble redusert med 26 prosent, skrev El Pais.

I en spørreundersøkelse utført av de kommunale myndighetene fikk restriksjonene karakteren 6,1 på en skala fra én til ti.

Opphevet forbud mot tyrefekting

Skulle kjørerestriksjonene i Madrid bli opphevet, er det ikke første gang PP avvikler et forbud innført av venstresiden.

I 2013 fikk PP innført en lov der tyrefekting ble erklært som en spansk kulturskatt.

Loven førte til at et tidligere vedtatt forbud mot tyrefekting i Catalonia ble opphevet.