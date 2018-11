Madrid innfører forbud mot utslippsbiler

Trafikken i Madrid sentrum var langt lavere fredag enn vanlig, den første dagen etter at forbudet mot utslippsbiler i bysentrum ble innført, skriver El Pais

I et 4,72 kvadratkilometer stort område midt i byen er det nå bare elbiler og hybridbiler som fritt kan kjøre rundt.

Området omfatter store deler av Madrids sentrum med de fleste av de kjente landemerkene.

Den spanske hovedstaden blir dermed den første store europeiske byen som innfører et forbud for utslippsbiler i sentrum, skriver AFP.

Området som er avstengt omfatter blant annet de kjente gatene Gran Via og Calle Mayor,

Høy luftforurensing

Forbudet er en del av en plan som kalles Madrid Central og som tar sikte på å bedre luften i den spanske hovedstaden.

Høy luftforurensing har i årevis vært et problem i Madrid. På klarværsdager kan man se et brunt smoglag ligge over byen.

I en rapport fra det Europeiske miljødirektoratet (EEA) fra 2016 går det frem at det hvert år dør 29.980 mennesker for tidlig i Spania på grunn av dårlig luft.

– Luftkvaliteten har vært høyere enn akseptable nivåer i ti år. Folk i byen blir utsatt for luft som har en tydelig virkning på helsen deres, særlig for dem som er mest sårbare, som barn og eldre, sier Madrids byråd for miljø og samferdsel, Inés Sabanés, til Guardian.

I Calle Alcala i Madrid sentrum var det fredag langt mindre trafikk enn vanlig. Foto: JAVIER SORIANO / AFP

Flere unntak

De som bor innenfor forbudssonen får lov til å kjøre inn, selv om de skulle ha utslippsbiler.

Beboerne kan også gi ut opptil 20 invitasjoner til andre per måned, slik at de kan komme inn i området.

I tillegg er det unntak for varebiler som skal levere varer, drosjer, busser og utrykkingskjøretøy.

En politimann slipper en drosje inn i Madrid sentrum fredag. Foto: Juan Medina / Reuters

Madrid styres av en venstrekoalisjon bestående av Ahora Madrid og Sosialistpartiet (PSOE), og den konservative opposisjonen har kritisert forbudet.

Også noen av dem som driver butikker innenfor forbudssonen, er kritiske til forbudet.

Fernando Ahumada driver en liten tobakksbutikk i sentrum og sier at det er skremmende at en det venstrestyrte bystyret har innført forbudet.

– De diskriminerer folk etter inntekt. Hvis du er rik, er det ikke noe problem, da kan du kjøpe deg en elbil. Men hvis du er fattig, så dør du, sier Ahumada til AFP.

En politimann i Madrid snakker til en bilist fredag, første dag av forbudet. Foreløpig får bilister som bryter forbudet bare tilsnakk. Foto: PAUL HANNA / Reuters

Venter med bøter

Politiet var ute i gatene i Madrid fredag, men ga ikke bøter. Istedet informerte de bilister om hvor de kunne kjøre.

Først i mars vil det bli gitt bøter på 90 euro – nesten 1000 kroner – til de som kjører der de ikke har lov.

Erfaringene fra den første forbudsdagen tyder på at spanske bilister kommer til å følge reglene.

– Det ser ut til at bilene har forsvunnet, sa Marta Alonso i Madrids trafikkontrollsentral til El Pais om morgentrafikken i byen.