Mat og klær til brannofrene i Australia hoper seg opp på lager

Givernes sjenerøsitet er nok til god hjelp flere steder, men skaper også utfordringer. Flere hjelpesentre i de brannrammede områdene i Australia melder om at de ikke har plass til flere gaver nå.

I Eden, en by i New South Wales, treffer NRK Pam Skelton som er engasjert i hjelpearbeidet der. Byen med det paradisiske navnet skulle vært sydende av menneskeliv med en havn full av cruisebåter på denne tiden av året, men for noen dager siden ble den evakuert. Nå er det stille og tomt i gatene, selv om mange av byens innbyggere er tilbake.

På et hjelpesenter har Pam Skelton brukt store deler av dagen på å rydde i alle matvarene de har mottatt. De får blant annet overskuddsvarer fra butikker i området og Skelton sier at de ikke trenger mer mat levert på døra nå. Det er heller ikke er noe stort behov for klær.

Får mer enn de trenger

– Det gir oss faktisk et nytt problem vi må håndtere, for da må vi ta hånd om dette også.

Hun sier giverne heller bør å donere penger slik at de blant annet kan brukes til å støtte brannmennene.

Nesten hele den australske brannstyrken er basert på frivillig arbeid, og mange brannmenn må bruke av ferien og fritiden sin når de kjemper mot flammene. Først i julen ble det klart at statlig ansatte skal få lønn, selv om de er borte fra jobben, når de gjør en slik frivillig innsats.

Det er ventet at brannene vil herje med fornyet styrke fredag. Foto: Rick Rycroft / AP

Beredskapsmyndighetene i delstaten New South Wales sier at byer som strever etter brannenes ødeleggelser også får hauger med gaver de ikke kan håndtere.

– Det som dessverre ofte skjer er at lokalsamfunn blir overlesset, sier talsmann Jeremy Hillman til australske ABC News.

Han sier de velmenende giverne ofte bidrar til økt stress hos mottakerne.

– De har ikke lagringsplass, de har ingen til å sortere i gavene og dermed når ikke sakene fram til folk, sier han.

Brannfolkene i Hornsby Ku-ring-gai, rett nord for Sydney, har lagt ut en video på Facebook der de ber folk om å slutte å gi dem gaver, spesielt mat. Det stjeler kapasitet fra viktigere oppgaver, sier mannen på filmen:

The team at Hornsby/Ku-ring-gai Rural Fire Service have had to say "please stop" after donations of water and food... Publisert av ABC Sydney Torsdag 2. januar 2020

Også i den brannrammede delstaten Victoria er det flere som takker nei til slike gaver.

Fikk 10.000 epler

– Vi trenger ikke mer mat, vi trenger ikke flere klær. Gi penger og støtt opp om lokalt næringsliv, sier Lisa Neville som er delstatsminister for politi og nødhjelp.

Av de mer kuriøse ting som ble donert kan det nevnes et parti med 10.000 epler, forteller hun.

Også brannstyrken på sørkysten av New South Wales sier de ikke har plass til flere gaver:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Taper store penger

– Dette er en ferieby. Vi er avhengig av inntektene vi får om sommeren. Hvis ikke vi tjener penger da, overlever vi ikke.

Det sier Diana Strojanovic som NRK treffer på en kafe i Eden. Hun driver stedet og forteller at de stengte dørene den 2. januar. Da var røyken fra de omliggende brannene for kraftig og turistene forlot byen midt i høysesongen og sommerferien. Det er dårlig nytt for businessen.

Det er tomt for gjester på kafeen til Diana Strojanovic. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Turistene kommer til Eden i sommersesongen blant annet for å se hvalene som kommer dit hvert år.

– Nå er vi veldig bekymret. Vi må betale skatt og andre løpende utgifter. Det er fullstendig ødeleggende for oss at turistene uteblir nå, sier hun.

Hun håper hun kan ta igjen noe av det tapte, men så lenge byen fremdeles er truet av brannene, velger hun å holde dørene lukket. Det kommer nesten ingen for å ta seg en kaffe eller en matbit hos henne nå.

– Det er ingen som reiser hit nå. Folk har blitt advart mot å komme, sier Diana Strojanovic i Wharfside Café.

Statsministeren ber turistene komme

Også statsminister Scott Morrison minner om at det viktig for lokalsamfunnene at hjulene holdes i gang. Onsdag besøkte han Kangaroo Island, der rundt en tredel av øya var rammet av skogbranner.

– Australia er fremdeles et nydelig land. Ta med familien din og kom hit. Selv her på Kangaroo Island er det steder som er åpne og klare for business, sa han til pressen etter besøket.

Her falt også en av Morrisons mer uheldige uttalelser.

Statsminister Scott Morrison på Kangaroo Island. Foto: AP

Da han ble vist rundt på øya, sa han at man heldigvis ikke hadde mistet noen liv der og glemte i farten at en mann og hans sønn hadde dødd i en av brannene.

– Jo, to forresten, det stemmer. Jeg tenkte først og fremst på brannfolkene, sa han da han ble korrigert.

Etter at han dro fra stedet spredte flammene seg og deler av Kangaroo Island ble igjen evakuert.

Motstand mot Morrison på hjemmebane

Scott Morrison har fått mye kritikk for hvordan han og regjeringen har håndtert denne krisen.

I en av byene han besøkte opplevde han å bli buet ut. Brannfolk har nektet å ta ham i hånden og hilse, vanlige folk har skjelt ham ut når han kommer på besøk. Kritikken begynte blant annet med at han før jul tok med seg familien på ferien til Hawaii mens skogene brant.

Den konservative regjeringen er beskyldt for å ha oversett klimaproblemene etter kraftig tørke i landet, mens andre mener den har gjort for lite, både for å bekjempe brannene og for å hjelpe folk.

Partiet hans, Liberal Party of Australia, publiserte en film på sosiale medier der regjeringens tiltak var i fokus og der det ble oppfordret til å gi penger. Men så viste det seg at donasjonen gikk direkte til statsministerens parti. Dette ble endret etter rasende påstander fra folk om at partiet vil utnytte katastrofen.

Kjendisgaver

Den britiske sangeren Elton John lovet å gi seks millioner norske kroner til Australia da han holdt konsert i Sydney denne uka.

– Det knuser hjertet mitt når jeg ser hva som skjer her, men dere må være imponert over den innsatsen brannfolkene gjør, sa han.

Elton John kalte brannene en apokalyptisk katastrofe da han holdt konsert i Sydney. Foto: ROCKET ENTERTAINMENT HANDOUT

Den australske skuespilleren Chris Hemsworth har forkynt at han og familien også donerer seks millioner kroner for å støtte kampen mot hjemlandets skogbranner.

Også skuespilleren Nicole Kidman, popstjernen Pink og mange andre gitt mange millioner kroner til slukkearbeidet.

Vil du ha ukebrev fra NRK Urix? Registrer deg her