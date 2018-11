Massestranding kostet 145 grindhvaler livet på New Zealand

Funnet ble gjort av en turgåer som campet i nærheten av Mason Bay, på vestkysten av New Zealands sørligste øy, opplyser landets naturverndepartement (DOC) i en pressemelding.

Hvalene lå i to grupper rundt to kilometer fra hverandre, og ble funnet halvt begravet i sand. Noe som tyder på at de hadde ligget på stranden omkring én dag før de ble funnet.

75 av hvalene var allerede døde da de ble funnet. Myndighetene valgte også å avlive resten av hvalene. Disse ble skutt og etterlatt på stranden, opplyser talsmann for miljøverndepartementet på Stewart Island, Ren Leppens.

– Jeg skulle ønske at man forsto mer av hvorfor hvalene strander, så man kunne gjøre noe for å forhindre det, sier han.

Vanlig på New Zealand

Hvalstrandinger er ikke noe uvanlig fenomen på New Zealand i vår- og sommermånedene, som er mellom desember og mai måned.

MASSESTRANDING: Foto: AP

Landets miljødepartement anslår at de «rykker ut» til rundt 85 årlig. Flesteparten av strandingene er enslige hvaler.

I løpet av helgen var det flere strandinger på New Zealand. Ti dvergspekkhuggere ble funnet strandet på stranden Ninety Mile Beach på New Zealands nordøy. To av spekkhoggerne er døde, men resten vil myndighetene forsøke å trekke tilbake i havet.

I tillegg strandet en 15 meter lang spermhval og en død dvergspermval ble skylt opp på land ved Ohiwa.

Det er flere teorier om hvorfor hvaler svømmer på land. Det er ikke helt sikkert hva som er årsaken, men faktorer som kan påvirke kan være sykdom, feilnavigering, ekstremvær, at hvalen blir jaktet på av en fiende, eller får panikk av en annen grunn. Det er også en teori om at akustisk forurensning fra sonarer får hvalene til å strande.

Den største massestrandingen man kjenner til i moderne tid skjedde på New Zealand i 1985. Da strandet rundt 400 grindhvaler.