Fant strandet hval i Lofoten

Det var under en spasertur i fjæra på øyriket Røst i Lofoten at Harald Bortheim lørdag morgen fant den strandede spermhvalen.

– Jeg gikk helt i min egen verden, og plutselig så jeg denne svære saken. Det var et spesielt syn, forteller Bortheim.

Den strandede spermhvalen er en hann, og Bortheim anslår den til å veie rundt 40 tonn. Sammen med en kompis har han målt lengden til å være mellom 15 og 16 meter.

Ikke første gang

Harald Bortheim fant den strandede hvalen under en spasertur. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Privat

– Hvordan er en slik naturopplevelse?

– Det er litt spesielt når man oppdager noe slikt.

Bortheim, som til daglig er bosatt på øya i Lofotens havgap, har ikke noen teori om hvordan det store pattedyret har havnet der.

– Jeg har ikke peiling. Hvalen ser relativt hel ut, bortsett fra at den har et større kutt på ryggen.

Det er heller ikke første gang Bortheim har funnet hval på Røst – øya som populært kalles «Lofotens utpost».

– For noen år siden fant jeg en på Langneset, som er rett nord for flyplassen på øya. Den var omtrent like stor som denne, forteller han.

– Skjer ganske ofte

Professor i arktisk og marin biologi ved Universitetet i Tromsø, Audun Rikardsen, forteller at strandet hval ikke er noe uvanlig syn.

Audun Rikardsen er professor i arktisk og marin biologi. Foto: Odd Arne Olderbakk / NRK

– Dette er noe som skjer ofte, og spesielt utenfor Tromsø er det ganske vanlig. En del spermhval lever langs Eggakanten, et platå langs kysten hvor det går fra å være relativt grunt til svært dypt på kort avstand, og derfor er mange hval i området, sier Rikardsen.

Professoren tror kuttet på hvalens rygg kan komme av en påkjørsel med båt.

– Hvalene ligger ofte og slapper av i vannflata, og om en større båt kommer da, kan det fort være fare for påkjørsel.

Flyter lettere

Selv finner Rikardsen rundt fem til seks strandede spermhvaler i året. Han forteller at et spesielt stoff er årsaken til at de flyter så lett.

– Spermhvalene har fått navnet sitt gjennom at de har veldig mye spermasettolje i hodet. Dette gjør at de flyter mye lettere enn andre hvaler.

Spermasett Ekspandér faktaboks Inne i det store hodet til spermhvalen ligger en karakteristisk fettansamling som kalles spermasett. Der kan det ligge opp mot 2000 liter fett. Spermhvalen har siden midten av 1800-tallet blitt beskattet. Hovedinteressen skyldtes hvalolje og spermasett Spermasett ble brukt blant annet i oljelamper og som smøringsolje.

– Det er vanskelig for meg å si hva det er som har skjedd i dette tilfellet, men de tre vanligste dødsårsakene blant spermhval er naturlig død, plast i magen og båtpåkjørsel. Her ser det ut til at hvalen var død før den fløt i land, tror professor Audun Rikardsen ved Universitetet i Tromsø.

Det ble stor ståhei i fjor da forskere fant den sjeldne gåsenebbhvalen strandet på Sotra utenfor Bergen. I magesekken hadde den 30 plastposer.