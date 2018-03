Over 150 hvaler strandet i Australia

Det var en fisker som tidlig fredag morgen oppdaget hvalene som hadde strandet på Augusta Margaret River, i Hamelin Bay som ligger sør for byen Perth i Australia.

– Jeg synes det er helt utrolig, jeg har aldri sett noe lignende. Så mange hvaler samlet på et sted. Jeg vet ikke hvorfor det skjer, men det er veldig trist, sier Barrie Brickle som er turist på stedet.

TURIST: Barrie Brickle syntes hvalstrandingen var veldig trist å se Foto: AP

Det skulle vise seg å være over 150 kortfinne grindhvaler, som er en tannhval. De trives best i tropiske havområder.

Redningsaksjon

Mange av hvalene ble forsøkt reddet tilbake til havet av folk på stranden. Senere på dagen ble det bekreftet at kun 15 av hvalene overlevde.

REDNING: Flere forsøkte å redde hvalene ved å få dem tilbake til sjøen. Foto: AP

– Jeg har sett noen har kommet seg ut i sjøen igjen, men de snur og lar seg strande igjen. Jeg fulgte med på en av dem, og det samme skjedde tre ganger. Det virket ikke som den ville ut i sjøen igjen, sier Brickle.

Haivarsel

Som følge av alle hvalene som strandet på samme sted, sendte landets Fiskeridirektorat ut et haivarsel. De fryktet at den store samlingen av hvaler på et sted ville tiltrekke seg havets rovdyr.

I 2009 døde mer enn 80 hvaler og delfiner på en strand i samme bukt.

Hvalstranding

Man vet ikke helt hvorfor hvaler strander (tar seg til land og ikke klarer å komme seg ut på dypt nok vann igjen). Noe som skjer oftere enn tidligere, og det forskes på hvorfor.

GRINDHVAL: Mange forsøkte å hjelpe til. Foto: AP

Hvalarten er sosiale med sterke bånd til hverandre. Så når én strander, så følger gjerne flere med.

