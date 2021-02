Mars-helikopter har «ringt hjem»

Det lille helikopteret er festet på undersiden av roveren «Perseverance». Begge kom seg helskinnet gjennom en tilnærmet perfekt landing på Mars torsdag kveld.

«Perseverance» har allerede sendt hjem nye bilder fra overflaten, og nå har Nasa også fått kontakt med «Ingenuity».

Helikopteret har gitt lyd fra seg via roveren og sonden Mars Reconnaissance Orbiter.

«Mars-helikopteret jeg bærer på fungerer som ventet. Jeg er i gang med å lade det opp,» heter det på roverens Twitter-konto.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Det var to viktige ting vi så etter: Ladingen av batteriene og bekreftelse på at basestasjonen fungerer som den skal. Begge ser ut til å fungere bra, sier Tim Canham fra Nasas Jet Propulsion Laboratory (JPL).

«Brødrene Wright-øyeblikk»

«Ingenuity» skal holde seg i ro i en eller to måneder under «Perseverance» mens de seks batteriene lades opp. I første omgang handler det om å holde varmen og elektronikken i gang.

Når det er gjort, må det klare seg selv ved hjelp av solcellepaneler.

Planen er å få roveren til å begynne å bevege seg innen utgangen av februar. Da vil den prøve å finne et passende sted å sette fra seg helikopteret.

Den første testflygingen vil trolig vare i 20 sekunder. Helikopteret skal tre meter rett opp, sveve og lande igjen.

Det vil være en historisk bragd som den første helikopterturen på en annen planet.

Thomas Zurbuchen i Nasa kaller det «et utenomjordisk brødrene Wright-øyeblikk», skriver CNN.

Dersom den første testen lykkes, vil Mars-prosjektet ha oppnådd over 90 prosent av målene sine, mener Nasa.

Styres av nordmann

Når «Ingenuity» endelig letter, vil det være kontrollert av norske Håvard Fjær Grip.

Grip har tidligere forklart til NRK at helikopteret skal styres ved hjelp av kunstig intelligens og kommandoer fra Nasa, som sendes lenge før helikopteret faktisk letter.

– Det er såpass langt til Mars at radiosignalene fra oss til helikopteret vil bruke flere minutter på å komme frem. Det betyr at vi ikke kan sitte her i sanntid og styre helikopteret med joystick, sa han.

Hvis alt går som planlagt, kan «Ingenuity» prøve seg på lengre flyturer. Det har med seg to kameraer som kan ta både bilder og video.

Håvard Fjær Grip har ledet arbeidet med å utvikle algoritmene og kommandoene som styrer helikopteret. Foto: Privat

Kan fly i 90 sekunder av gangen

Det er planlagt fem testflyginger i løpet av en Mars-måned. De neste har en planlagt rekkevidde på 50-70 meter.

Den maksimale kapasiteten er 90 sekunders flytid og en rekkevidde på 300 meter per dag.

– Nesten hver eneste milepæl herfra til slutten av programmet vil være den første i sitt slag, og hver av dem må lykkes for at vi skal kunne gå videre til den neste, sier prosjektleder MiMi Aung ved JPL.

Mens «Perseverance» er på størrelse med en stor personbil, veier «Ingenuity» bare litt under 2 kilo.

Fordi atmosfæren på Mars er så tynn må helikopteret være ekstremt lett. Det må også ha mye større rotorblader enn et helikopter på jorda, og de må spinne mye fortere.

Helikopteret må også tåle temperaturer på ned til minus 90 grader.

Når «Ingenuity» er overlatt til seg selv, skal «Perseverance» fortsette med hovedoppdraget sitt, som er å lete etter tegn til forhistorisk liv i Jezero-krateret.