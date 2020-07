Finnes det liv på mars? Følg oppskytningen av NASAs romskip her

FLYTRENING I TYNN ATMOSFÆRE: Helikopteret, Ingenuity, kan bli det første fartøyet som flyr på en annen planet. Minihelikopteret kan bare fly opp til 90 sekunder per dag. Med en maksimaldistanse på 300 meter om dagen. På grunn av de vanskelige flyforholdene må helikopteret være svært lett, samtidig som rotorene må spinne svært raskt for at fartøyet skal lette. Det krever mye strøm, og avgrenser hvor lenge helikopteret kan være i lufta om gangen. Når batteriet er tomt må helikopteret lande igjen og lade batteriene ved hjelp av et solcellepanel. Målet er å få til fem flyvninger totalt. Du trenger javascript for å se video.