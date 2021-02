Her lander «Perseverance» på Mars

Fartøyet landet trygt på Mars like før klokken 22 torsdag kveld etter en nervepirrende nedstigning.

På en pressekonferanse fredag kveld viste Nasa frem et bilde av «Perseverance» som senkes ned den siste biten til overflaten ved hjelp av en rakettdrevet plattform.

Samme metode ble brukt da forgjengeren «Curiosity» landet på den røde planeten i 2012.

– Da vi så bildet av roveren som hang under krana... Det var fantastisk, og hele teamet var overveldet. Det var en seiersfølelse, vi ble helt ville. Klarheten og virkeligheten var helt utrolig, sier Pauline Hwang, som leder avdelingen Surface Mission Operations Systems.

Umiddelbart etter landingen måtte Nasa nøye seg med lite bilde med dekselet på, som var grått og med dårlig oppløsning.

Fredag kveld kunne de stille med det første høyoppløselige fargebildet fra «Perseverance». Det bekrefter at roveren har landet på et flatt sted med få steiner og andre hindre.

– Landingen gikk så knirkefritt som vi kunne ha ønsket oss. Vi traff et landingssted som var like flatt som et biljardbord, sier sjefingeniør Adam Steltzner.

Det første bildet fra «Perseverance» var bare en bekreftelse på at roveren hadde landet og fungerte. Foto: Handout / AFP

Det første fargebildet fra «Perseverance». Bildet er ikke fargekorrigert. Foto: Handout / AFP

Skal lete etter tegn til liv

«Perseverance» landet på bunnen av Jezero-krateret. Det ble valgt som det beste landingsstedet av 60 kandidater, blant annet fordi det trolig har vært en innsjø.

Dermed er det et godt sted å lete etter tegn til gammelt liv.

Etter at de første bildene kom frem har forskerne i Nasa blant annet latt seg begeistre av at noen av steinene ved landingsstedet er hullete.

Det kan bety at de er vulkanske eller sedimentære rester fra bunnen av en innsjø.

Krateret er mellom 3,8 og 3,9 milliarder år gammelt. Det som kan være avleiringer i krateret er trolig mellom 3,6 og 3,8 milliarder år gamle, og i denne perioden var det trolig flytende vann på Mars.

– «Perseverance» har utstyret som kan hjelpe oss med å finne ut av dette, sier Katie Stack Morgan fra Nasas Jet Propulsion Laboratory (JPL).

Landingsstedet er bare to kilometer unna det som trolig er restene etter et gammelt elvedelta der innsjøen munnet ut.

Bildet viser det ene hjulet til «Perseverance» og noen hullete steiner som har begeistret Nasa-forskerne. Foto: Handout / AFP

Har med eget helikopter

De neste dagene vil gå med til å sjekke at alt fungerer som det skal. Så skal roveren få en rekke oppdateringer til programvaren, før den gjøres klar til å begynne utforskningen.

Nasa anslår at den så smått kan begynne å bevege seg innen utgangen av februar. I mellomtiden skal det legges en plan for hvor den skal kjøre og hva den skal kikke nærmere på.

I løpet av våren har Nasa et nytt ess i ermet.

Roveren har nemlig med seg et eget helikopter. «Ingenuity» er en liten drone på 1,8 kilo, som kan ta fargebilder og video.

Ifølge Nasa vil det i beste fall være klart til å fly om 60 Mars-dager, og mannen bak spakene vil være norske Håvard Fjær Grip.

Nasa venter fortsatt på å finne ut om mikrofonene på «Perseverance» fungerer. Hvis alt har gått etter planen, vil vi snart også kunne få høre lyden av Mars.

Nasa har også forsøkt å filmet selve landingen.

– For første gang kommer vi til å få se oss selv på høyoppløselig video mens vi lander på en annen planet. Jeg tror vi har klart å fange noen ganske spektakulære videobilder, sier Matt Wallace, som er nestleder for Mars 2020-programmet.

Helikopteret «Ingenuity» kan ta unike bilder fra lav høyde, og vil bli historisk når det letter fra overflaten på Mars. Foto: Patrick T. Fallon / AFP