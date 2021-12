Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I New Zealand må innbyggerne vise koronapass for å komme inn på en rekke offentlige steder. Kravet gjør enkelte desperate.

I landet er det derimot ikke krav om å vise legitimasjon ved vaksinering, skriver Deutsche Welle.

Vaksinemotstandere skal ha betalt en mann for å ta vaksinen for seg. De ville ha koronapasset, men ikke selve vaksinen.

Motstandere av vaksine skal ha betalt en mann for å ta vaksinen for seg. Bildet viser en demonstrant som viser hva han mener om koronavaksine. Bildet har ikke direkte med hendelsen å gjøre. Foto: Paul White / AP

I løpet av én dag fikk mannen ti stikk i armen ved å oppsøke ti ulike vaksinesentre og utgi seg for å være ti forskjellige personer, skriver The New Zealand Herald.

– Det å gi seg ut for å være en annen person og motta medisinsk behandling på vegne av andre, er farlig.

Det sier Astrid Koornneef som leder vaksinasjonsprogrammet i Helsedepartementet.

– Dette setter personen som blir vaksinert under falsk identitet i fare. Det setter også personer som får falske vaksinasjonskort i fare, sier Kornneef.

Mannen blir nå etterforsket av politiet. Myndighetene vil ikke si hvor i landet dette skjedde, og det ikke kjent hvem han er.

Ikke alle gjør som statsministeren, lar seg vaksinere. Jacinda Ardern fikk første dose i Auckland 18. juni. Foto: MICHAEL BRADLEY / AFP

– Vi tar saken svært seriøst og samarbeider med nødvendige etater, sier Koornneef.

– Dum og farlig handling

– Handlingen er både dum og farlig, sier immunolog Graham Le Gros, som er direktør ved Malaghan Institute.

Han tror ikke at mannen vil dø av ti vaksiner i armen på en dag. Men han har nok vondt i armen, skriver The Stuff.

– De som tar vaksine på vegne av andre gjør ikke seg selv tryggere, sier Le Gros.

– Dette er utrolig egoistisk, sier vaksinolog Helen Petousis-Harris ved universitetet i Auckland til nettstedet Stuff.

– De som gjør dette opptrer tullete ved å hjelpe folk som trenger vaksinen, fortsetter vaksineeksperten på universitetet i Auckland.

Oppfordrer til å vaksinere seg. Dette er Jason Waitoa som anbefaler andre i New Zealand til også å vaksinere seg. Bildet tatt i Rotorua 16. oktober. Foto: Andrew Warner / AP

Skitne triks – falsk arm

Ettersom flere land vurderer vaksineplikt, er enkelte villige til å gå langt for «å lure systemet».

Tidligere denne måneden forsøkte en italiener å jukse til seg et koronapass ved å møte opp med armprotese på vaksinesenteret.

Vaksinepersonellet lot seg imidlertid ikke lure, og italieneren ble bøtelagt.

Mannen, som er i 50-årene, skapte overskrifter verden over.

I et italiensk TV-program forteller mannen, som jobber som tannlege, at han nå har latt seg vaksinere «fordi systemet tvang ham».

Vurderer vaksineplikt

Østerrike har bestemt å innføre vaksineplikt for alle innbyggere 1. februar.

Østerrike innfører vaksineplikt 1. februar. Lørdag deltok 44.000 i en demonstrasjon i Wien mot strenge koronaregler. Foto: Florian Schroetter / AP

Tyskland vurderer det samme. Der skal nasjonalforsamlingen Bundestag stemme over et forslag om vaksineplikt over nyttår.

Hellas har innført vaksineplikt for alle over 60 år. En halv million grekere over 60 år nekter å ta vaksine. De som fortsatt nekter, vil få 100 euro i bot i måneden.

Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa sier at de også vurderer vaksineplikt etter voldsom smittespreding på grunn av omikron den siste tiden

Det at flere land vurderer vaksineplikt fører til økt salg av falske koronapass og negative tester.

Falske koronapass

I USA ble en sykepleier arrestert tidligere denne måneden for å selge falske vaksinasjonskort.

Sykepleieren i Sør-Carolina som har solgt falske vaksinasjonskort risikerer 15 års fengsel, skriver CNN. I tillegg er strafferammen for å lyve overfor politiet fem år.

53-åringen fylte ut vaksinasjonskort til amerikanere som hun visste ikke hadde tatt koronavaksine.

Falske koronapass skal være god butikk. En sykepleier i USA er arrestert etter å ha solgt falske vaksinasjonskort. Bildet har ikke med hennes sak å gjøre. Foto: ROBYN BECK / AFP

Lignende eksempler kommer fra flere land, skriver The Guardian. En reporter i avisen skal selv ha blitt tilbudt et falsk vaksinekort for 350 amerikanske dollar.

En som kaller seg «Admin 24/24» i Australia hevder overfor The Guardian at han kan skaffe falske vaksinekort «for alle land». Prisen er 149 dollar.

The Guardian har også kontakt med en i Kamerun i Vest-Afrika som selger falske koronapass. Han hevder å ha skaffet falske vaksinasjonskort for 250 personer. Prisen er 170 dollar og han lover å kunne levere koronapasset innen 48 timer.

Falske QR-koder

Helsemyndigheter i mange land krever koronapass med QR-kode. Det skal være mer sikkert og vanskeligere å forfalske. Men også falske koronapass med QR-kode skal være i omløp.

Også falske koronapass med QR-kode er i omløp. Bildet er fra dagen da Frankrike innførte koronapass 12. juli. Foto: JOEL SAGET / AFP

The Guardian nevner eksempler på falske vaksinasjonskort med QR-kode laget av helsepersonell. Avisen hadde kontakt med en som kaller seg «Stella Bright». Vedkommende hevder å samarbeide med flere leger.

– De jobber i det offentlige helsevesen men vil redde verden, sier «Stella Bright».

– I en utfordrende situasjon som nå, trenger vi helter der ute som kan beskytte menneskeheten siden våre myndigheter har sviktet oss alle, sier «Stella Bright» til The Guardian.

Mye ros

New Zealand har fått anerkjennelse internasjonalt for måten landet har taklet pandemien på. I en periode da New Zealand stengte all internasjonal flytrafikk, var landet helt fritt for koronaviruset.

Innbyggertallet er omtrent som i Norge, med vel 5 millioner. Landet har imidlertid langt færre smittede og døde enn Norge.

Siden starten av pandemien er 12.500 smittet, kun 46 dødsfall kan knyttes direkte til covid-19, skriver The New Zealand Herald.

Ifølge Deutsche Welle er 89 prosent av innbyggerne i New Zealand fullvaksinert.

Barn blir vaksinert mot covid-19 i New Zealand. Bildet viser tre barn etter å ha fått vaksinen i Auckland 16. oktober. Foto: Brett Phibbs / AP