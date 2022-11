Skjelvet hadde en styrke på 5,9. Episenteret var i landsbyen Golkaya i provinsen Düzce, rundt 20 mil øst for Istanbul, ifølge landets myndigheter.

Skjelvet kunne kjennes det både i Istanbul og i hovedstaden Ankara.

Ordfører Faruk Özlü i Düzce sier til TV-kanalen NTV at skjelvet førte til strømbrudd i området, og folk løp ut av bygninger.

De første bildene fra området viser folk som sitter utenfor hjemmene sine inntullet i tepper, skriver nyhetsbyrået AFP.

En rettsbygning i Düzce ble skadet i jordskjelvet. Det er ikke meldt om at bygninger har kollapset. Foto: AA/ABACA / Abaca

Myndighetene kartlegger stadig skadeomfanget

Helseminister Fahrettin Koca tvitrer at 35 personer er skadd, 32 av dem i provinsen Düzce, én i Istanbul og to i naboprovinser. Én av dem er alvorlig skadd etter å ha hoppet fra høyden, skriver Koca.

Det er registrert 70 etterskjelv, ifølge tyrkiske myndigheter.

Skolene i området har fått beskjed om å holde stengt.

Innenriksminister Suleyman Soylu har besøkt området. Han sier at det så langt ikke er rapportert om store skader eller at bygninger har rast sammen, skriver AFP.

Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS meldte at styrken på skjelvet faktisk var på 6,1. Tyrkiske myndigheter har målt skjelvet til 5,9. Episenteret var på 10 kilometers dyp rundt 17 mil øst for Istanbul.

Ligger i jordskjelvsone

Tyrkia ligger i en av verdens mest aktive jordskjelvsoner.

I Düzce døde rundt 800 mennesker da Tyrkia ble rammet av et kraftig jordskjelv i 1999.

Skjelvet var det verste på flere tiår. Til sammen døde over 17.000 personer, rundt 1000 av dem i Istanbul.

Eksperter har over tid advart om at Istanbul kan bli rammet av et kraftig jordskjelv.