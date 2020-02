– I dag møtte jeg mitt forbilde, hva mer kan jeg si?, skrev Greta Thunberg på sin Twitter-konto tirsdag kveld.

Den svenske miljøaktivisten Greta Thunberg møtte Nobel fredsprisvinner Malala Yousafzai ved universitetet i Oxford i Storbritannia, der Malala studerer, skriver CNN.

Begge nominert

De to skal raskt ha blitt venner.

Både Malala Yousafzai og Greta Thunberg er fremtredende aktivister i ung alder. Begge har talt i FN og har blitt nominert til Nobels fredspris i ung alder.

Menneskerettighetsaktivisten Malala Yousafzai mottok Nobel fredspris i 2014, etter at hun ble skutt i hodet av talibanske soldater i hjemlandet Pakistan, fordi hun jobbet for jenters rett til å gå på skolen.

Malala Yousafzai er den yngste personen som har fått tildelt Nobels fredspris, i en alder av 17 år.

Thunberg ble nominert til Nobel fredspris i fjor, og er på nytt nominert i år.

Hun er nominert av de to svenske parlamentarikerne Jens Holm og Håkan Svennling fra Vänsterpartiet.

– Thunberg har jobbet hardt for å få politikerne til å åpne øynene for klimakrisen, heter det i begrunnelsen fra de to.

Hun har streiket for klimaet siden høsten 2018, og har blitt et sterkt navn for mange i klimakampen. Thunberg har talt i FN og på klimatoppmøtet, og ble i fjor kåret til Årets person av det amerikanske magasinet Time.

– Eneste vennen jeg ville ha skulket for

Malala har også delt bilde der de to møtes og skriver at Greta er den eneste hun ville skulket skolen for.

Thunberg er i Storbritannia for å delta på en planlagt skolestreik i Bristol fredag denne uken.

Hun er også barnebarnet til den svenske skuespilleren Olof Thunberg, som døde mandag kveld.

– Han var en av de snilleste menneskene jeg noen gang har møtt, delte hun på sin Twitter-konto tirsdag kveld.

