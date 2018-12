Lydopptak avslører Khashoggis siste ord

– Jeg får ikke puste, sier Khashoggi tre ganger før han ble drept på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul 2. oktober, ifølge transkripsjon av et lydopptak, melder CNN.

TV-kanalen får opplysningene fra en kilde som skal være involvert i etterforskningen av drapet, og som har lest den ordrette utskriften.

Kilden hevder at opptaket med all tydelighet viser at drapet på konsulatet var en nøye planlagt henrettelse, og ikke et basketak som endte galt.

Ifølge kilden «kjempet Khashoggi mot en gruppe personer som var fast bestemt på å drepe ham».

Beskriver lyden av en elektrisk sag

I teksten beskrives videre en lyd av en sag, som angivelig skal ha blitt brukt til å partere liket.

Mennene bak drapet skal ha blitt rådet til å høre på musikk i et forsøk på å stenge lyden ute, hevder CNNs kilde. Videre skal en rekke telefonsamtaler ha blitt gjort, som også andre medier tidligere ha omtalt.

I forrige uke utstedte en tyrkisk domstol en arrestordre på to saudiarabere som var kronprins Mohammed bin Salmans rådgivere da Khashoggi ble drept.

Lys og plakater med bilde av Jamal Khashoggi utenfor det saudiske konsulatet i Istanbul. Foto: Lefteris Pitarakis / AP

Nekter å utlevere mistenkte

Søndag sa Saudi-Arabias utenriksminister Adel bin Ahmed al-Jubeir at de ikke kommer til å utlevere noen mistenkte, skriver Reuters.

Khashoggi ble drept på konsulatet i Istanbul da han skulle hente papirer han trengte i forbindelse med et planlagt giftermål. Den sterkt regimekritiske saudiarabiske journalisten bodde i USA.

CIA skal være overbevist om at Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman var mannen som bestilte drapet på journalisten som blant annet har skrevet kritisk om Saudi-Arabia i The Washington Post. President Donald Trump skal ha nektet å høre på opptakene. Han sier at drapet ikke vil få følger for USAs forhold til Saudi-Arabia.