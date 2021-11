Lukasjenko om migranter: – De vil ikke dra hjem

Tusenvis av migranter og flyktninger befinner seg nå i grenseområdet mellom Polen og Hviterussland i håp om å få asyl i EU. EU og Polen mener Hviterussland har lagt til rette for at migrantene kommer, for å legge press på EU.

Mandag sier Lukasjenko at man er i dialog med migrantene for å få dem til å returnere.

I intervjuet ser Lukasjenko også at Hviterussland også kan fly migranter direkte til Tyskland.

– Vi vil organisere flyginger ut ved hjelp av det statlige flyselskap Belavia, men migrantene ønsker ikke å reise tilbake, sier Lukasjenko til det statlige nyhetsbyrået Belta.

Lukasjenko sier at Hviterussland ikke vil at grensekrisen skal føre til en konflikt med Polen, ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Vi ønsker ikke en konflikt på grensa. Dette er totalt skadelig for oss, sa Hviterusslands president Alexander Lukasjenko til hviterussisk TV mandag morgen, ifølge AFP.

Tusenvis har blitt lokket til landets grenser mot Polen og Litauen gjennom falske pakketurer til EU.

Tusenvis av polske soldater står vakt på den polske siden av piggtrådgjerde som skiller landet fra Hviterussland. De skal sørge for at migrantene ikke kommer seg over grensen. Foto: HANDOUT / Reuters

Nye sanksjoner

Lukasjenko sin uttalelse kommer samtidig som EUs medlemsland sitter i møter om nye sanksjoner mot Hviterussland, som et svar på det unionen oppfatter som et politisk spill.

Sanksjonspakken blir den femte EU innfører siden det omstridte valget i Hviterussland i august 2020.

Tysklands utenriksminister, Heiko Maas advarte sine EU-kolleger da han ankom medlemsmøte.

– Lukasjenko krever at vi fjerner alle sanksjoner. Vi vil gi vårt svar i dag. Vi vil ytterligere skjerpe sanksjonene, sa Maas.

Torsdag hentet Irak hjem flere av sine borgere på et chartret fly. Alle hadde registrert seg for frivillig retur.

EU har flere dager jobbet for å hindre at mennesker fra en rekke land i Midtøsten får gå om bord i fly til Hviterusslands hovedstad Minsk.

Søndag anklaget den polske grensevakten hviterussiske sikkerhetsstyrker for å utstyre migrantene til å storme grensegjerdet.