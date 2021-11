EU vedtar trolig nye sanksjoner mot Hviterussland i dag

Det er ventet at EU kommer til å utvide sanksjonene mot Hviterussland. Det varslet presidenten i EU-kommisjonen Ursula von der Leyen allerede før helgen da hun var på besøk i Washington.

EU mener at Hviterussland bruker migrantene på grensen som press mot EU, etter at EU innførte sanksjoner mot landet som straff for president Aleksandr Lukasjenkas behandling av opposisjonen og fengsling av regimekritikere.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen annonserte de nye sanksjonene etter et møte i Det hvite hus sist onsdag. Foto: Patrick Semansky / AP

Også Polen mener flyktningstrømmen er politisk styrt av Lukasjenko.

Rykter om storming

I hele helgen har ryktene svirret om at migrantene kan komme til å storme grensegjerdet i et desperat forsøk på å komme videre etter ukevis i limbo i den hviterussiske skogen.

Det har kommet påstander om at hviterussiske soldater har utstyrt migranter med tåregass for å komme seg forbi tusenvis av polske soldater som står oppstilt bak det nylig forsterkede grensegjerdet.

De polske grensevaktene sier at minst 16.000 flyktninger har klart å ta seg inn i Polen fra Hviterussland denne høsten. Mange av dem er holdt igjen i store leirer mens de venter på å få sin skjebne avgjort.

Den er høyst usikker. Også om de får anledning til å levere sine asylsøknader.

Polen har nylig innført en ny lov som åpner for å kaste ut migranter før de får anledning til å levere asylsøknad. Loven fordømmes av EU og menneskerettsorganisasjoner.

En syrisk migrant reddes fra frivillige på grensen mellom Hviterussland og Polen søndag 14. november. Kulda er krevende for svært mange av migrantene. Foto: KACPER PEMPEL / Reuters

Lokket til grensa

Flere tusen migranter skal være samlet i skogen på den hviterussiske siden, ved landsbyen Bruzgi. De fleste skal være fra Syria, Irak og Jemen, men det er også en del afrikanere der.

Mange har vært der i flere uker. De bor i telt og under presenninger. Få er vant til vinterkulde og mange er dårlig kledd. Minst åtte migranter skal ha frosset i hjel, ifølge hjelpeorganisasjoner.

Kisten til en Irakisk/Kurdisk migrant ankommer Erbil i Irak. Vedkommende døde i Hviterussland på grensen til Polen. Foto: AKO RASHEED / Reuters

Flere migranter har fortalt at de ble lokket til Minsk med utsikter om å få videre komme til Tyskland og EU, og hjulpet videre mot den polske grensa av hviterussiske myndigheter.

Ifølge den britiske avisa The Sunday Times, strømmer grupper av migranter med tunge ryggsekker daglig til samme sted på et kjøpesenter i den hviterussiske hovedstaden. Der venter de på beskjed hvordan de skal komme seg videre vestover. Mange sier de ble kjørt til grensetraktene i busser.

Noen forteller også at de ble nektet å reise hjem igjen da de forsto at de var lurt.

Vil straffe flyselskaper

EU planlegger å angripe problemet ved å straffe flyselskaper som bidrar til flyktningkrisen.

Tysklands utenriksminister Heiko Maas truer ifølge ARD med flynekt over EU til flyselskaper som transporterer flyktninger og migranter for Hviterussland.

– Alle flyselskaper burde følge eksempelet til Tyrkish Airlines, og nekte å delta i Lukasjenkos spill om flyktninger, sier Maas til den tyske allmennkringkasteren.

Dette bildet er tatt 11. november og viser piggtrådgjerdet ved grensebyen Kuznica på den polske siden. Foto: HANDOUT / Reuters

Humanitær krise

Den polske regjeringen sier de ikke har noe ansvar for å gi menneskene på grensen humanitær hjelp.

– Den som har ansvaret for menneskene som fryser på grensen er han som satte dem på flyene. Han som løy for de og lovet de et paradis inne i denne skogen, sier Łukasz Jasina, talsmann for det polske utenriksdepartementet, til NRK.

– Vi gjør alt for å holde grensen trygg og for å holde tilbake hybridangrepet fra det hviterussiske regimet, sa forsvarsministeren da beslutningen om å bygge grensegjerdet ble tatt.

Han forsikret om at ingen kom til å være i stand til å krysse grensen ulovlig heretter.