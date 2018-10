Livvakt forsøkte å drepe Nato-topp – reddet av skuddsikker vest

Det er lokale myndigheter i provinsen Kandahar som opplyser dette til nyhetsbyrået Reuters.

Sjefen for Nato-styrken, Scott Miller, var på vei til helikopteret som skulle hente ham da angrepet skjedde.

Miller ble ledsaget til fots av afghanske sikkerhetssjefer fra et møterom til en helikopterlandingsplass like ved, da gruppen ble angrepet først med skuddsalver, deretter med håndgranater.

Minutter før de ble angrepet, deltok delegasjonen fra NATO-styrken i et møte med sikkerhetssjefene i Kandahar. General Scott Miller sitter ved bord enden til venstre. Ved bord enden til høyre sitter guvernør Zalmay Wesa som er blant de drepte. Foto: Str / AP

Den amerikanske generalen hadde nettopp avsluttet et møte med sikkerhetssjefene i provinsen Kandahar. Taliban hevder at målet for angrepet var Scott Miller og sjefen for politistyrken i Kandahar, Abdul Raziq.

Skutt av livvakt

Nyhetsbyrået Reuters skriver at angrepet startet umiddelbart etter at Miller gikk ut av møtelokalet sammen med politisjef Raziq, guvernøren for Kandahar, Zalmay Wesa, samt etterretningssjefen i provinsen.

Taliban hevder at målet for angrepet var politisjef Abdul Raziq og general Scott Miller. Førstnevnte ble drept, sistnevnte overlevde angrepet. Foto: Massoud Hossaini / AP

Det viste seg at den som skjøt var en av livvaktene til de afghanske toppene. Samtidig ble det kastet tre håndgranater mot gruppen.

Alle de tre høytstående personene som ledsaget general Scott Miller, ble drept.

Det er lokale myndigheter i Kandahar som sier til Reuters at Miller så ut til å være reddet fordi han brukte skuddsikker vest.

Taliban: – Miller var målet

Den amerikanske generalen slapp unna angrepet uten skader.

Tre amerikanere ble såret. De var med i delegasjonen til Miller, en av dem var soldat, en sikkerhetsvakt og en sivilist, opplyser talsmann for Nato-styrken i Afghanistan, Knut Peters, til Reuters.

Peters sier at de tre skadde raskt ble evakuert og får behandling på sykehus. Det er ikke kjent om de tre er alvorlig såret.

Politisjefen i Kandahar har overlevd flere angrep fra Taliban. Torsdag ble han drept. På bildet sees han under en seremoni for uteksaminerte politistudenter i februar 2017. Foto: Jawed Tanveer / AFP

Taliban har tatt på seg ansvaret for angrepet torsdag. I en melding via WhatsApp skriver gruppen at målet for angrepet var general Scott Miller og politisjef Abdul Raziq.

Valgkamp preget av angrep

Angrepet fant sted to dager før Afghanistan velger ny nasjonalforsamling. Valgkampen har vært preget av en rekke angrep fra Taliban, IS og Al Qaida.

Taliban har oppfordret velgere til å boikotte lørdagens valg, og har også bedt kandidater om å trekke seg.

Det er spent i Kandahar etter angrepet torsdag. Bildet viser en politimann som undersøker passasjerer og fører av en bil i byen. Foto: Jawed Tanveer / AFP

Minst ti politikere er drept i løpet av de siste ukene.

Taliban har varslet at de vil angripe sikkerhetsfolk som er utplassert for å vokte valglokalene.

Politisjefen har overlevd flere angrep

Målet for angrepet, i tillegg til den amerikanske generalen, var altså politisjefen i Kandahar, Abdul Raziq.

Taliban skal en rekke ganger ha forsøkt å ta livet av politisjefen som i flere år har ledet en innsats for å svekke Taliban.

Et av angrepene politisjefen overlevde var i fjor, da fem diplomater fra De forente arabiske emirater ble drept.

Ifølge nyhetsbyrået AFP skal Raziq ha kontrollert provinsen med jernhånd. Det ga ham en høy stjerne blant mange i det afghanske samfunnet. Men politisjefens innsats svekket Talibans fotfeste i provinsen, det gjorde Abdul Raziq til Talibans erkefiende.

Det var i provinsen Kandahar at Taliban startet sine angrep mot myndighetene i Afghanistan.