Opprørere stanset tre busser i Khan Abad-distriktet i provinsen Kunduz og bortførte passasjerene, opplyser lederen i provinsrådet, Mohammad Yusouf Ayubi.

Ifølge en politisjef i naboprovinsen Takhar kom passasjerene fra provinsene Takhar og Badakhshan. Han sier de var på vei til hovedstaden Kabul da bussene ble stanset og passasjerene ble tvunget til å bli med Taliban.

En talsmann for Taliban, Zabiullah Mujahid, sier til Reuters at de angrep bussene fordi de hadde informasjon om at det var menn som samarbeider med de afghanske myndighetene om bord i dem.

Har fremdeles 20 gisler

Noen timer senere ble de fleste gislene satt fri. Men regjeringsstyrker kjemper for å få satt fri de siste 20, melder internasjonale nyhetsbyråer.

– Vi jobber med å identifisere om noen er medlemmer i sikkerhetsstyrkene, sier Talibans talsmann.

Bortføringen skjer til tross for at president Ashraf Ghani har lovet våpenhvile hvis Taliban gjør det samme i forbindelse med feiringen av id al-adha. Men nettopp muligheten for å få i gang fredssamtaler kan være årsaken til at det har vært en økning i antall angrep den siste tiden, sier fredsforsker Kristian Berg Harpviken ved institutt for fredsforskning, PRIO.

– Jeg er redd den viktigste forklaringen er at det kan nærme seg fredsforhandlinger. Da er det viktig for Taliban å posisjonere seg og det slår ut i økt voldsbruk, sier han til NRK.

Så langt har ikke den islamistiske Taliban-geriljaen kommet med noe offisielt svar på tilbudet om samtaler.

President Ashraf Ghani la i forrige uke fram et forslag om våpenhvile med Taliban. Foto: Mohammad Ismail / Reuters

– Forhandlinger kan gi flere angrep

Under feiringen av Id ul-fitr, som avslutter fastemåneden, overholdt Taliban og regjeringen en tredagers våpenhvile, sier Harpviken. Han sier det førte til færre terrorangrep, men legger til:

– Taliban tar nå i bruk mer konvensjonell krigføring og gjennomfører flere geriljaangrep.

Kristian Berg Harpviken sier det kan virke splittende på Taliban hvis de innleder samtaler om en våpenhvile i Afghanistan. Foto: Nils Tore Hjørnevik / NRK

Og han er ikke optimistisk.

– Hvis fredsforhandlinger kommer i gang vil det også føre til flere angrep. Ingen tror slike forhandlinger vil føre til noen rask løsning. Å inngå slike forhandlinger er kontroversielt innad i Taliban og slike forhandlinger kan virke splittende på organisasjonen, sier han.

Blodig i Afghanistan

De siste dagene har vært spesielt blodige i Afghanistan.

Forrige uke ble et hundretalls mennesker drept da Taliban innledet et flere dager langt angrep på byen Ghazni, sør for Kabul. Et femtitalls mennesker ble drept i det som trolig var et IS-angrep på en skole i Kabul.

Samtidig fikk mange barn reise fra det krigsherjede landet til tyske Düsseldorf for medisinsk behandling i utlandet. Sist uke ble de tatt imot av frivillige fra Røde Kors som fulgte barna til sykehuset der de skulle få behandling for krigsskader og andre alvorlige sykdommer.

– Etter at de har vært på sykehuset blir de brakt til Peace Village i Oberhausen, der de får komme seg og der vi forbereder dem til å reise hjem igjen, sier Thomas Jacobs som leder hjelpeaksjonen til nyhetsbyrået Ap.

Denne jenta er et av barna som har kommet til Tyskland for å få medisinsk behandling på sykehus. Foto: AP

Mulige samtaler mellom Taliban og USA

For Taliban har det hele tiden vært et krav å få forhandle med USA. Fra den kanten har det vært uttalt at man ikke vil forhandle med «marionettene i Kabul» som de kaller de afghanske myndighetene.

– Nå har også USA sagt at regjeringen i Kabul må godta forhandlinger mellom Taliban og USA. Tålmodigheten til amerikanerne er i ferd med å ta slutt, alt tyder på at president Donald Trump vil ut av Afghanistan. Dermed er også mange bekymret for at man får en for rask uttrekning og at myndighetene i USA ikke har tålmodighet nok til å forhandle fram en god avtale, sier Harpviken.

Fortsatt er det rundt 12.000 soldater fra USA og andre Nato-land i Afghanistan.

Skal allerede ha snakket sammen

I praksis har det amerikanske utenriksdepartementet allerede hatt direkte samtaler med Taliban, ifølge så ulike kilder som The Wall Street Journal og Taliban. Statssekretær Alice Wells møtte representanter for Taliban i Doha i Qatar 23. juli. Taliban har fortsatt et representasjonskontor i Doha.

En Taliban-kilde skal ha sagt til Radio Free Europe/Radio Libertys Radio Mashaal at atmosfæren var veldig god. Hensikten skal ha vært å legge grunnlaget for nye møter om en løsning for Afghanistan.

På forhånd hadde både Wells og USAs utenriksministrer Mike Pompeo vært i den afghanske hovedstaden for å samtale med president Ghani og andre i den afghanske administrasjonen. Pompeo understreket at det korrekte er å la fredsprosessen bli ledet og gjennomført av afghanere. Men for Taliban er det avgjørende at de kan snakke direkte til dem som sitter med nøkkelen til å innfri hovedkravet, nemlig at alle utenlandske soldater skal ut av landet.