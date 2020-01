– Målet med møtet i Berlin er få stoppet all utenlandsk innblanding. FNs spesialutsending for Libya, Ghassan Salame, var klar da han lørdag snakket med nyhetsbyrået Reuters, før søndagens toppmøte i den tyske hovedstaden.

Meldingene fra Libya foran forhandlingene i Berlin er ellers alt annet enn oppløftende. Opprørsgrupper som er lojale til general Khalifa Haidar sa før helgen at de vil stoppe eksporten av olje og gass.

FNs spesialutsending Ghassan Salame vil å slutt på utenlandsk innblanding i Libya. Foto: ODD ANDERSEN

Opprørene sier de gjør dette som svar på meldingene om at Tyrkia nå har plassert soldater i hovedstaden Tripoli. Tyrkia på sin side sier de gjør dette for å hjelpe den FN-støttede regjeringen under statsminister Fayez al-Serraj.

Samtidig fortsatte den tyrkiske presidenten Tayyip Erdogan den tøffe tonen mot dem som ikke vil støtte regjeringen i i Tripoli.

– Hvis opprørerene vinner fram vil terroristorganisasjoner som IS og Al-Qaida, som ble militært slått i Syria og Irak, finne en fruktbar mark for å komme på føttene igjen, skriver Erdogan i en artikkel som er offentliggjort i Politico lørdag.

Tyrkias president Tayyip Erdogan har engasjert seg sterkt i konflikten i Libya den siste tiden.

Russland og Tyrkia sitter med nøkkelen

Tyrkia og Erdogan, sammen med Russland og landets president Vladimir Putin, spiller en nøkkelrolle i konflikten i Libya nå. Begge skal etter planen delta på konferansen i Berlin søndag om det som skjer i det krigsherjede landet på sørsiden av Middelhavet.

Russland vil fylle et politisk vakuum gjennom sitt engasjement i Libya mener journalist og forfatter Mary Fitzgerald. Foto: Mary Fitzgeralds hjemmeside

– Russland ser på Libya og landene på sørsiden av Middelhavet som et område der landet har muligheter til å øke sin innflytelse.

Det sier den irske journalisten Mary Fitzgerald til NRK. Hun har som journalist og forfatter jobbet mye med og også i perioder bodd i Libya.

Fitzgerald var gjest i denne ukes utgave av programmet Urix på lørdag.

– Russland kan gjennom å engasjere seg i Libya, stresse Europa, mener Fitzgerald.

Hun advarer mot å skru forrventningene for høyt til det som skal skje i Berlin søndag.

Samtidig er alle enige om at situasjonen er i Libya er svært farlig. Ikke minst for de mange flyktningene, også internt fordrevne, som befinner seg i landet.

Kritisk for flyktningene i Libya

FNs flyktningeorganisasjonen UNHCR har flere ganger, seinest for noen dager siden, sendt ut meldinger om at de tusenvis av flyktninger i Libya er svært utsatt. Flere av flyktningleirene befinner seg like ved frontlinjen mellom opprørsstyrkene og de regjeringstro soldatene.

Trygve Thorson i Leger uten grense frykter en økt flyktningestrøm fra Libya hvis det ikke blir en fredsavtale i Berlin søndag Foto: Morten Jentoft

– Jeg har også hørt mange historier om hvordan flyktninger i Libya blir tvunget til å delta i krigen på regjeringsstyrkenes sider, sier Trygve Thorson, humanitær rådgiver i Leger uten grenser.

I høst oppholdt han seg i en lengre periode på skipet Ocean Viking. De forsøkte å redde migranter som prøvde å komme seg fra Libya i båt over Middelhavet.

Slik lever mange av flyktningene og de internt fordrevne i Libya i dag. Foto: ISMAIL ZITOUNY

Thorson møtte mange som hadde klart å komme seg ut av det borgerkrigsherjede Libya. Han mener det er god grunn til å følge nøye med på det som skjer i Berlin i morgen.

En våpenhvile og mer varig fredsløsning vil få stor betydning ikke bare for Libya men også for Europa, slår han fast.

– Det er kanskje nærmere 150.000 internt fordrevne i Libya nå. Fortsetter kamphandlingene vil de også forsøke å komme seg ut av landet, sier Thorson.

Årsaken til at Tyskland og mange andre land i Europa har engasjert seg i situasjonen i Libya, er for å forsøke å stoppe de mange migrantene som reiser via Libya og Middelhavet til Europa.

Både opprørsgeneralen Khalifa Haftar og Libyas statsminister Fayez al-Serraj deltar på konferansen i Berlin søndag, der hovedmålet i første omgang er å få til en mer varig våpenhvile.