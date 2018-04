Lavrov: – Giftangrepet en fordel for Storbritannia

Lavrov mener giftangrepet mot den russiske eksspionen Sergej Skripal (66) og hans datter Julia (33) i Storbritannia kan være en fordel for den britiske regjeringen.

Den russiske utenriksministeren antyder at saken flytter oppmerksomheten vekk fra problemene rundt Brexit-forhandlingene.

– Dette kan være en fordel den britiske regjeringen som har havnet i den ubehagelige situasjonen, der de ikke klarer å holde det de har lovet for sine velgerne om Brexit-betingelsene, sa Lavrov under en pressekonferanse mandag.



Fakta om nervegiftangrepet i Storbritannia Ekspandér faktaboks Søndag 4. mars ble den russiske eksspionen Sergej Skripal (66) og hans datter Julia (33) funnet bevisstløse på en benk i Salisbury i Storbritannia. Halvannen uke senere lå begge fortsatt i koma, og tilstanden deres beskrives som kritisk. Også en politimann er innlagt på sykehus, men tilstanden hans oppgis å være stabil.

12. mars, en drøy uke senere, sa statsminister Theresa May at det er stor sannsynlighet for at Russland står bak angrepet.

May sa også at nervegiften som ble brukt i angrepet, er identifisert som novitsjok, en nervegift som ble utviklet i Sovjetunionen på slutten av den kalde krigen.

14. mars kunngjorde May at Storbritannia utviser 23 russiske diplomater i tillegg til en rekke andre tiltak mot Russland.

Russiske myndigheter avviser alle anklager om russisk innblanding i angrepet.

Britisk politi etterforsker nå hvorvidt russere kan knyttes til 14 andre dødsfall de siste årene. Kilde: NTB

Han uttalte også at det finnes andre mulige forklaringer enn de som er fremsatt av vestlige myndigheter.

– Eksperter sier at dette også kan være fordelaktig for britisk etterretning, som også er kjent for å operere med «retten til å drepe», la han til.

Ordkrig mellom Storbritannia og Russland

Som følge av nervegiftangrepet har forholdet mellom Russland og Vesten blitt mer anspent.



Storbritannia har brukt usedvanlige sterke ord overfor Russland og har pekt ut Russlands president som den som har godkjent nervegass angrepet på britisk jord.

Den spente situasjonen har også fått flere til å spørre seg om vi er i ferd med å gå inn i en ny periode med kald krig.

Skripal er fortsatt innlagt på sykehus med kritiske skader. Datteren Julia skal ha blitt bedre, men det er fortsatt uvisst hvilke skader hun er påført som følge av giften.

Norges ambassadør kalt inn på teppet

Russisk UD kalte fredag diplomater fra en rekke land inn på teppet og varslet om at drøyt 150 diplomater måtte pakke kofferten, blant dem en diplomat ved Norges ambassade i Moskva.

Bakgrunnen er at en rekke land med Storbritannia i spissen har utvist russiske diplomater i forbindelse med attentatet mot Skripal og datteren.