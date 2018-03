Norsk diplomat har fått en uke på seg til å forlate Russland

Fredag ble Norges ambassadør til Russland, Leidulv A. Namtvedt, kalt inn til det russiske utenriksdepartementet.

Der fikk han beskjed om at en medarbeider ved den norske ambassaden i Moskva blir utvist fra Russland.

– Den norske diplomaten har fått frist til 9. april med å reise, sier pressetalsperson Ane Lunde i Utenriksdepartementet til NRK lørdag.

«Persona non grata»

Beslutningen fra russiske myndigheter kom etter at Norge deltok i en koordinert aksjon, der en rekke land utviste russiske diplomater i solidaritet med Storbritannia. Norske myndigheter besluttet tidligere denne uken å utvise én diplomat ved den russiske ambassaden i Oslo.

Fredag svarte altså Russland med samme mynt.

– Det var russiske myndigheter som bestemte hvilken konkret norsk diplomat som må reise fra Russland, sier Lunde.

Utenriksdepartementet er ellers svært sparsommelige med informasjon om den norske diplomaten. Blant annet av hensyn til den ansatte selv, vil UD nå ikke si noe mer konkret om hvem personen er, eller hva slags stilling vedkommende har.

Russiske myndigheter skriver i en pressemelding at den norske ambassadøren til Norge ble kalt inn til utenriksdepartementet i Moskva fredag sammen med ambassadører fra ytterligere 22 land.

«Der fikk de en skriftlig protest og ble fortalt at Russland erklærer et relevant antall diplomater fra disse landene «persona non grata». Det er et svar på deres uberettigede utvisninger av russiske diplomater, basert på Storbritannias anklager, uten bevis, mot Russland i Skripal-saken,» heter det i pressemeldingen.

KALT INN: Den britiske ambassadøren til Russland, Laurie Bristow, var blant ambassadørene som var kalt inn til det russiske utenriksdepartementet. Foto: VASILY MAXIMOV / AFP

Utviser langt flere briter enn varslet

Årsaken til at Norge og de andre landene valgte å utvise russiske diplomater i solidaritet med Storbritannia, er nemlig at Storbritannia hevder Russland står bak nervegiftangrepet mot den tidligere russiske spionen Sergej Skripal og hans datter Julia.

Russland benekter på sin side dette og har gjengjeldt utvisningene.

Lørdag ble det klart at Russland kaster ut ytterligere 50 britiske diplomater, i tillegg til de 23 som allerede er utvist fra landet, ifølge Reuters.

– Vi har bedt om paritet. Britene har 50 flere diplomater enn vi har i Storbritannia, begrunnet talskvinne Maria Zakharova i det russiske utenriksdepartementet det med.

Britiske myndigheter vurderer nå å la russiske representanter besøke Julia Skripal, skriver Sky News. Hun er russisk statsborger, og russiske myndigheter har derfor krevd å få møte henne.

Hun ble sammen med sin far Sergej Skripal utsatt for et nervegassangrep i London i begynnelsen av mars. Julia Skripal skal nå være på bedringens vei, men er fortsatt på sykehus.