Sjeføkonom i Nordea, Erik Bruce, sier økonomien i eurolandene er på bedringens vei. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Ikke siden mai 2009 har arbeidsledigheten i eurolandene vært lavere. Det viser tall fra Eurostat som kom i mandag. Det siste året har den sesongjusterte arbeidsledigheten sunket fra 10,3 prosent til 9,5 prosent.

Mot et mer normalt nivå

Sjeføkonom i Nordea, Erik Bruce, sier økonomien i eurolandene er på bedringens vei.

– Hvis ledigheten fortsetter å falle det neste året, er man snart på et mer normalt nivå. Dette er i tråd med trenden om at ting går bedre i Europa. Alle piler peker i retning av at man er på bedringens vei.

– Hva betyr utviklingen for Norge?

– Det betyr at det går bedre i et viktig handelsområde. Det er ennå et stykke igjen til normal ledighet og høyere styringsrente i EU, men det er nok det som skal til for å få opp renten her hjemme også, sier Bruce.

Les også: Rentefesten fortsetter trolig i mange år

Ser lysere på fremtiden

Kari Due-Andresen, sjeføkonom i Handelsbanken, sier mye tyder på at stemningen blant bedriftene i EU har bedret seg.

– Målinger viser at hvordan bedriftene ser på fremtiden har tatt seg veldig opp det siste halve året. Det peker i retning av at den økonomiske veksten vil fortsette å styrke seg.

– 500.000 flere spanjoler i jobb

Arbeidsledigheten i EU økte kraftig etter finanskrisen i 2008, og var oppe i 12,1 prosent, men har falt jevnt siden det.

Nesten 20 millioner innbyggere i Europa står nå uten jobb. Blant eurolandene er ledigheten lavest i Tsjekkia (3,4 prosent) og i Tyskland (3,9 prosent). Høyest er arbeidsledigheten i Hellas (23,1 prosent) og Spania (18,0 prosent).

Bare i Spania, som er Europas største økonomi, har 500.000 flere fått jobb det siste året, ifølge den nederlandske ING Bank.

Ledigheten er størst blant unge europeere. Mer enn fire av 10 unge i Spania og Hellas er uten jobb.

Les også: – Brexit øker risikoen for krise i Europa