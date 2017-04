Lastebilbransjen i Sverige vurderer løsninger for å hindre terror

Fredag forrige uke kjørte en 39 år gammel mann ned og drepte fire mennesker i en travel gågate i den svenske hovedstaden. Drapsvåpenet var en kapret lastebil.

Lastebiler er vanligvis et nyttig arbeidsredskap, men lastebil-angrep har skjedd flere steder, som i Nice, Berlin og i Stockholm. Nå spør svenskene seg om det er mulig å hindre at lastebiler blir brukt som våpen i fremtiden.

– Det bør være umulig å stjele en lastebil og kjøre fra sjåføren, sier Ulric Långberg, bransjesjef i Sveriges Åkeriföretag til Sveriges Radio.

Han mener det i 2017 bør være teknisk mulig at lastebilen stanser dersom den er for langt unna føreren.

Setter sjåføren i fare

Men i Norge er man skeptisk til slike løsninger.

– Sånne løsninger kan samtidig være farlig for sjåføren, sier direktør i Norges Lastebileierforbund, Geir Mo.

– Hvis man er avhengig av fingeravtrykk, en teknisk innretning som vedkommende har i beltet eller at man er avhengig av andre ting som sjåføren har på seg, da blir sjåføren også satt i fare.

Møte om tiltak

Torsdag denne uken har den svenske infrastrukturministeren, Anna Johansson, innkalt til et møte om hva som kan gjøres for å hindre at lastebiler blir kapret.

Hit kommer lastebileierne, kommuner og andre myndigheter, men også lastebilprodusentene Volvo og Scania.

– Det kan dreie seg om tekniske løsninger som gjør at det ikke går an å starte lastebilen om man ikke er rett person, autobremser, tekniske løsninger, men det kan også handle om regelverk, sier Johansson.

Samferdselsdepartementet i Norge sier at det ikke er noen møter om dette på gang i deres regi.

– Alle gode krefter bør sette seg ned og diskutere hvordan vi kan forhindre terror, men dette er ikke et lastebil-problem. Det er et samfunnsproblem, og det er med det perspektivet man må diskutere hvordan man skal forhindre terror i fremtiden, sier Geir Mo.