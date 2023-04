Kvinne og barn på tre år drept i Ukraina

En kvinne og et tre år gammelt barn er drept i et russisk angrep i den ukrainske byen Dnipro fredag morgen. Det opplyser ordføreren i byen, Borys Filatov, på Telegram, ifølge Reuters.

I byen Uman i det sentrale Ukraina ble fire mennesker drept og minst åtte såret da en russisk rakett traff en boligblokk. Det melder guvernør Ihor Taburets i Tsjerkasy fylke på Telegram.

17 personer ble skadet i angrepet, inkludert tre barn, skriver The Guardian.

Flyalarmen gikk fredag morgen i en rekke byer i Ukraina, blant annet i hovedstaden Kyiv.

Bilder på sosiale medier viser flere bygninger som er i brann i byen Uman sentralt i landet. En bygning har delvis rast sammen.

Nødetatene arbeider på stedet.

ANGREP: Denne boligblokken er blant de trufne i angrepet mot Ukraina fredag morgen. Åtte personer er drept. Foto: Reuters

21 missiler skutt ned

Kyiv Indenpendent skriver at luftforsvaret har skutt ned 21 missiler over Ukraina. 11 av dem var over Kyiv. I tillegg har to droner blitt skutt ned over hovedstaden.

Dette er det første russiske missilangrepet på hovedstaden på 51 dager, sier sjefen for militæradministrasjonen i Kyiv.

Det har imidlertid ikke kommet meldinger om sårede eller drepte i den ukrainske hovedstaden.

I natt meldte BBC om at en politisjef var drept i et bombeangrep, trolig utført av ukrainske partisaner, i den russiskokkuperte byen Melitopol.