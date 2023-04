De som samarbeider med russerne i Ukraina lever farlig

Melitopol mandag 3. april.

En bil er sprengt i luften midt på en av hovedgatene.

I den satt Maksym Zubarev, en lokal leder i denne russisk-okkuperte delen av Ukraina.

Zubarev var en av dem som etter okkupasjonen i slutten av februar 2022 valgte å samarbeide med russerne.

Dette var bilen som Maksym Zubarev satt da det som trolig var en bilbombe eksploderte. Foto: Ria Melitopol

Det er ennå uvisst om han overlevde mandagens attentat.

Moskva 5. april.

President Vladimir Putin møter lederne for de russisk-utnevnte administrasjonene i de okkuperte delen av Ukraina, i forbindelse med møtet til hans mektige sikkerhetsråd. .

Putin er tydelig bekymret for sikkerhetssituasjonen i området, etter mer enn ett år med okkupasjon.

Den russiske presidenten Vladimir Putin møtte Jevgenij Baltiskyj og Vladimir Saldo i Moskva 5 april, for å drøfte sikkerhetssituasjonen i de okkuperte delene av Ukraina. Foto: Gavriil Grigorov / AP

– Fienden bruker alle metoder for å skremme folk, blant annet nynazistiske og andre radikale grupper. Her må det handles bestemt og effektivt. Kontroll over situasjonen må sikres, sa Putin.

Putin er bekymret

Ordene til Vladimir Putin kan ikke misforstås. Den russiske presidenten er alvorlig bekymret for sikkerhetssituasjonen i de områdene av Ukraina som de russiske styrkene nå har okkupert i mer enn ett år.

Til stede på møtet var Volodymyr Saldo og Jevgenij Baltiskyj, som Putin har utnevnt til ledere i de delene av Kherson og Zaporizjzja fylker i Ukraina som hans styrker kontrollerer.

I møtet med Putin så de to mennene tydelig bekymret ut, og det er det god grunn til.

Saldo måtte flykte i all hast da de ukrainske styrkene tok tilbake kontrollen av Kherson by 9. november.

Samme dag ble hans nestkommanderende Kirill Stremousov drept i det som offisielt var en bilulykke, men som kan ha vært et attentat.

Kirill Stremousov døde i de som kan ha vært et attentat 9. november 2022. Foto: STRINGER / AFP

Ukrainske myndigheter startet umiddelbart jakten på dem som hadde samarbeidet med de russiske okkupantene i Kherson.

Noen uker senere ble Volodymyr Saldo fotografert sammen med president Putins utsending, den tidligere russiske statsministeren Sergej Kirijenko, i det som virker som et svært provisorisk og lite prangende lokale nettopp i Henitsjesk.

Vladimir Saldo, her sammen Russlands tidligere statsminister Sergej Kirijenko, i deres midlertidige hovedkvarter i byen Henitsjesk helt sør i Kherson fylke. Foto: Fra Vladimir Saldos Telegramkonto

En gang var Volodymyr Saldo Vladimir på russisk, ordfører i nettopp Kherson by. Og en relativt populær sådan.

Vladimir Saldo kontrollerer nå bare den sørlige delen av Kherson fylke, på vegne av den russiske okkupasjonsmakten. Foto: ALEXEY PAVLISHAK / Reuters

Ny «mulighet» for tidligere ordfører

Etter at han i ti år hadde vært ordfører, ble han i 2012 representant i det ukrainske parlamentet.

Seinere ble han innblandet i korrupsjon og skandaler, og tapte i flere forsøk på å bli gjenvalgt som ordfører i Kherson.

Men etter den russiske okkupasjonen av hjembyen i mars 2022, fikk han en ny sjanse.

Nå er han altså Russlands mann i den delen av Zaporizjzja fylke de kontrollerer.

Vladimir Saldo til venstre, sammen med andre prorussiske ledere i Ukraina, hos president Vladimir Putin 30. september 2022. Foto: AP

Det smeller i Melitopol

Litt lenger øst, i byen Melitopol sør i Zaporizjzja fylke, har Jevgenij Baltiskyj satt opp sitt hovedkvarter.

Han har en lignende bakgrunn som Saldo. Aktiv i ukrainsk politikk i flere tiår, blant annet som folkevalgt i parlamentet Verkhovna Rada i hovedstaden Kyiv.

Men nå smeller det bokstavelig talt rundt Baltiskyj.

14. mars ble bilen der Ivan Tkatsj satt i, sprengt i luften. De russiske okkupantene hadde gitt ham den viktige oppgaven å organisere transport av blant annet russiske styrker til fronten, også fra den beryktede Wagner-gruppen.

Ivan Tkatsj ble drept i et bilattentat 14. april. Foto: RIA Melitopol

En ukrainsk partisangruppe stod seinere fram og sa at det var de som stod bak attentatet.

Gater får nygamle navn

Deres neste offer kan være Galina Daniltsjenko, som de russiske okkupantene har utnevnt til ordfører i Melitopol.

Ifølge ukrainske kilder tør hun knapt bevege seg ute i byen, og i alle fall ikke uten et solid knippe med livvakter rundt seg.

De russiske okkupasjonsmyndighetene utnevnte Galina Daniltjsneko til ordfører i Melitopol, etter at de tok kontroll over byen våren 2022. Foto: YURI KADOBNOV / AFP

Men hun fortsetter likevel med sitt arbeid for å gjøre hjembyen til en integrert del av Russland.

12. april sendte hun ut et direktiv om å gjøre om en rekke navn på gater i Melitopol, for å slette ut alt som kan minne om Ukraina.

Blant annet skal gaten som tidligere het «Ukrainas helter» nå hete «Kirovgaten», oppkalt etter den sovjetiske politikeren Sergej Kirov, som ble drept under mystiske omstendigheter under Stalins regime på 1930-tallet.

Mange av navene stammer fra den gangen Melitopol og Ukraina var en del av nettopp Sovjetunionen.

23. oktober 2022 eksploderte en bombe utenfor en lokal russiskvennlig TV-stasjon i Melitopol. Foto: STRINGER / AFP

Terrorgruppen Ukraina

12. april la også Jevgenij Baltiskyj ut en melding på Telegram, der han fortalte at tre personer var arrestert, mistenkt for å ha planlagt det han kalte en terrorhandling.

De tre, som ifølge Baltiskyj skal være 49, 30 og 26 år gamle, skal tilhøre en etterretningsgruppe som bære det lite originale navnet Ukraina.

Noen flere detaljer er det ikke, og meldingen kan være et forsøk på å tilfredsstille kravet fra Putin om strengere tiltak for å stoppe ukrainske likvideringer i de okkuperte områdene.

Baltiskyj lover også strenge straffer for dem som tenker å gjennomføre denne type aksjoner.

Jevgenij Baltiskyj har selv deltatt i militær trening, som en forberedelse på et mulig angrep fra de ukrainske regjeringsstyrkene. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO / Reuters

Kommer den ukrainske motoffensiven?

Samtidig er det mange i Melitopol, som har samarbeidet med russerne, som nå er redd for hva som kommer til å skje videre.

Når starter den lenge planlagte ukrainske motoffensiven, for å ta tilbake russisk- okkuperte områder?

En melding på Telegram, som NRK ikke kan garantere ektheten av, forteller at ledere for de russiske okkupantmyndighetene i Melitopol allerede har flyttet sine familier til Krim.

Ukrainske soldater, fotografert et sted i Donetsk fylke, forbereder seg på et mulig motangrep mot de russiske styrkene. Foto: GENYA SAVILOV / AFP

Samtidig skriver også en avis utgitt av okkupasjonsmyndighetene at det er utarbeidet planer for å evakuere sivilbefolkningen fra Melitopol, i tilfelle et ukrainsk angrep.

Det store spørsmålet er hvor omfattende den ukrainske motoffensiven blir, og om den har kraft nok til å ta tilbake byer som Melitopol.

Uansett viser de mange attentatene at noe er på gang og at de som har valgt å samarbeide med de russiske okkupantene går en usikker framtid i møte.