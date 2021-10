Våpenet gjer at Nord-Koreas undersjøiske militære kapasitet har blitt vesentleg styrkt, ifølgje det nordkoreanske statlege nyheitsbyrået KCNA.

Onsdag kveld norsk tid blir det krisemøtet i FNs tryggingsråd, der Noreg er medlem. Det opplyser diplomatkjelder til nyheitsbyrået AFP. Ifølgje kjeldene var det USA og Storbritannia som bad om møtet. Det er venta at det blir eit lukka møte.

Avansert styringsteknologi

Oppskytinga er den første testen av eit missil frå ein ubåt på to år. Nyheitsbyrået KCNA melder at prøveskytinga var ein suksess, og at våpena har avansert styringsteknologi.

Oppskytinga skjedde frå ein marinebasen Sinpo, og missilet landa i Japanhavet aust for den koreanske halvøya.

USA har fordømt oppskytinga, som skjer samtidig som USA prøver å blåse nytt liv i atomforhandlingane som har lege brakk i over to år.

Eit bilete i avisa Rodong Sinmun viser det som skal vere missilet som blir opp skote frå vatnet. Analytikarar seier biletet tyder på at missilet vart vist fram for ei veke sidan.

Same ubåt som i 2016

Dersom Nord-Korea lykkast i å utvikle missilkapasitet som kan fyre av atomvåpen frå ein ubåt, vil det endre tryggingsdynamikken i regionen og true område langt frå den koreanske halvøya.

Analytikarar peikar likevel på at ubåten som vart brukt i prøveskytinga er den same som vart brukt for fem år sidan, noko som tyder på at det er gjort avgrensa framgang i utskytingskapasiteten.

Tidlegare rapportar seier at ubåten berre kan fyre av eitt enkelt missil og at det er avgrensa kor lenge ubåten kan halde seg under vatn.

Nyheitsbyrået AP skriv at oppskytinga var den mest alvorlege prøveskytinga Nord-Korea har gjennomført sidan Joe Biden vart president i USA.

LES OG: