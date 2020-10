Ulrich Larsen infiltrerte den internasjonale venneforeningen for Nord-Korea i 2009. I år etter år bygde han tillit hos sine nordkoreanske kontakter. Til slutt stolte de så mye på ham, at han fikk vite noen av regimets innerste hemmeligheter.

Nord-Korea er villige til å selge avanserte våpen, som for eksempel missiler med lang rekkevidde, til privatpersoner.

Nord-Korea vil legge til rette for produksjon av syntetisk narkotika til salg på det vestlige markedet.

Nord-Korea samarbeider med ulike finansfolk for å omgå de strenge sanksjonene mot landet.

Nordkoreanske ambassader brukes til å støtte denne virksomheten.

Spektakulære opptak

Utstyrt med skjult kamera, har Ulrich Larsen – og etter hvert en innleid «norsk» forretningsmann – hatt en rekke møter med representanter for det nordkoreanske regimet over hele verden.

Foto: KFA Scandinavia

De spektakulære opptakene fra luksussuiter i en rekke land, og dype bunkere i Nord-Koreas hovedstad Pyongyang, har blitt satt sammen til en dokumentarserie. Den ble publisert i dag – samtidig i Norge, Danmark, Sverige og Storbritannia.

– Som etterretningsoperasjon er dette noe av det beste jeg har sett. Gjennomføringen og resultatet er helt utrolig. Det er bra at folk nå får se hvordan slik handel med våpen og narkotika foregår – og hvordan fattige tredjeland blir utnyttet, sier den erfarne etterretningsmannen Ola Kaldager.

I et tiår ledet han den topphemmelige avdelingen E14 i den norske etterretningstjenesten Han styrte risikofylte operasjoner i land som Irak, Syria og Sudan. Han har sett alle de tre episodene i dokumentarserien.

– Det de har gjort har hatt svært høy risiko. Hvis Nord-Korea hadde forstått hva de holdt på med, ville de ha blitt drept. Nå vil derimot publisering fungere som en livsforsikring for dem, sier Kaldager.

Ingen James Bond

Ulrich Larsen er ingen James Bond. Selv kaller han seg en helt alminnelig mann. Han er kokk og tobarnsfar fra en forstad til København. Da han ble uføretrygdet i 2009 så han en dokumentarfilm om Nord-Korea, «Det røde kapellet». Den gjorde at han ble hektet på det bisarre diktaturet.

– Jeg ville vite mer om landet. Og til min store forundring så jeg at det fantes folk i Danmark som støttet regimet, sier han til NRK.

I dokumentaren får Ulrich Larsen og hans «norske investor» møte en rekke ledere i nordkoreansk våpenindustri, og representanter for regimet.

I en bunker i hovedstaden Pyongyang underskriver de en kontrakt i en høytidelig seremoni. Signeringen avsluttes med kulturelle innslag og dansende jenter. I kontrakten står Nord-Koreas hemmelige metoder beskrevet i detalj:

Nord-Korea skal levere våpen og metamfetamin til investorens selskap.

Disse varene skal ferdigstilles i en underjordisk fabrikk i et afrikansk land med vennlige forbindelser til Nord-Korea.

Kommunistdiktaturet skal bygge fabrikken, og forsyne den med våpendeler produsert i Nord-Korea. De skal også stille med eksperter i produksjon av metamfetamin.

Betalingen skal delvis skje gjennom tankskip med olje og drivstoff. FN har nettopp skjerpet sanksjonene på dette området, og Nord-Korea har desperat behov for oljeforsyning.

Ulrich Larsen og representanten for en «norsk investorfamilie», bare kalt Mr. James, fotografert i forbindelse med kontraktsignering i en bunker i Nord-Koreas hovedstad.

På denne måten klarer landet å lure disse sanksjonene. Ingen ferdigbygde våpen slipper ut av Nord-Korea, men deler er mye lettere.

På samme måte har flere internasjonale oljemeglere utviklet metoder for å få oljelaster gjennom blokaden. Blant annet opererer de med falske navn på oljetankere, forfalsker dokumenter og lurer det internasjonale satellittovervåkingssystemet.

– Naturtalent

Etterretningseksperten Ola Kaldager mener at Ulrich Larsens godtroende fremtoning har vært en viktig grunn for suksessen.

– Han er et naturtalent. Du ser ham nesten ikke – det skyldes både utseende og manglende utstråling. Han er en grå mus, som kan tillate seg mye før han blir mistenkt.

– Han har klart å vinne nordkoreanernes tillit gjennom å være hyggelig og tilsynelatende ufarlig. Det er en frukt av det årelange tillitsskapende arbeidet han har drevet, sier Ola Kaldager.



– Er du overrasket over det som kommer fram om Nord-Korea i dokumentaren?



– Nei, det er sånn dette fungerer. Det overraskende er at folk nå får se det, sier han.

Mener dokumentaren er manipulert

NRK har forelagt informasjonen som kommer fram i dokumentarfilmen «Muldvarpen» for Nord-Korea, og for aktørene som beskyldes for å legge til rette for handel med våpen og narkotika, og for å bryte sanksjonene.

Nord-Korea har ikke besvart henvendelsene og har avslått å stille til intervju om saken.

Den spanske lederen for Venneforeningen for Korea, Alejandro Cao de Benes, avviser påstandene, og sier at han spilte et spill da han ble filmet med skjult kamera. Formålet, ifølge spanjolen, var å få mer informasjon om hva infiltratørene planla, for så å gi den videre til rette myndighet. Han mener dokumentaren er manipulert og at hans utsagn er tatt ut av kontekst.

Jordaneren Hirsham Al Dasouqi, som i filmen signerer en kontakt om olje- og drivstofftransport til Nord-Korea, mener også at dokumentaren er manipulert. Han sier at hans motivasjon var å svindle (scam) infiltratørene for penger for å bøte på egne økonomiske problemer.