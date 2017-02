Pensjonert admiral: Trumps uttalelser en større trussel mot demokratiet enn bin Laden

Tidligere Al Qaida-leder Osama bin Laden snakker i en udatert video. Bin Laden ble drept i en mye omtalt militæroperasjon i 2011. Foto: - / AFP

McRaven snakket tidligere denne uken til studenter ved Moody College of Communication i Texas. Den pensjonerte admiralen organiserte den mye omtalte operasjonen som førte til at Al Qaida-leder Osama bin Laden ble drept i Pakistan i mai 2011. Likevel mener han at USA nå står overfor en større utfordring mot demokratiet.

– Vi må utfordre denne uttalelsen, og denne følelsen av at amerikanske medier er fiender av det amerikanske folket. Denne følelsen kan være den største trusselen mot demokratiet i min levetid, sier McRaven, ifølge The Daily Texan.

Uttalelsene er også gjengitt av The Washington Post, som påpeker at McRaven har opplevd noen trusler mot demokratiet i sin yrkeskarriere.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Trump henger ut CNN og New York Times

Donald Trump fortsatte fredag sitt korstog mot nyhetsmedier han mener sprer falske nyheter. Fra talerstolen på den konservative CPAC-konferansen tok Trump blant annet til orde for at mediene ikke bør få bruke anonyme kilder.

Trump forsøkte også oppklare uttalelser han kom med for en uke siden, om at «mediene er fiender av det amerikanske folket».

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Trump presiserte at han kun snakket om «falske nyheter», og at han ikke hadde noe imot negativ omtale – så lenge den var fortjent.

Bare timer senere gikk sosiale medier av skaftet, da det ble kjent at Trumps presserådgiver Sean Spicer nektet flere store medier, som CNN og New York Times, fra å delta på et pressemøte i Det hvite hus. Lørdag morgen, norsk tid, fulgte Trump opp med nok en melding der han gjør det helt klart hva han mener om to av USAs største medieinstitusjoner.

– «FAKE NEWS»-medier forteller bevisst ikke sannheten. De er en stor fare for vårt land. Feilende New York Times has blitt en spøk. Det samme med CNN. Trist, skriver USAs president på sin private Twitter-konto.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Større trussel enn terrorisme

McRaven, som også har vært en del av det amerikanske sjøforsvarets elitestyrke (Navy SEAL) gikk av med pensjon i 2014. På sin blogg utdyper han uttalelsene og skriver at Trumps forhold til mediene er en større trussel mot demokratiet enn Den kalde krigen og terrorisme.

– I løpet av mine seksti år har de største truslene mot vår nasjon kommet fra utsiden, skriver McRaven, og legger til at disse truslene i perioder har ført til at mennesker i regjeringen har holdt tilbake informasjon fra publikum.

Likevel mener McRaven at ingen regjering så åpenlyst har utfordret grunntanken om en fri presse på samme måte som Trumps administrasjon nå gjør.

– Er pressen perfekt? Langt ifra. Gjør media feil? Men til tross for sine feil, mener jeg en fri presse er vårt lands viktigste institusjon, skriver den pensjonerte admiralen.