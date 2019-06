Kraftig oppsving for Kamala Harris

Senator Kamala Harris fra California ble av CNN utpekt som vinner av debatten mellom ti håpefulle demokratiske presidentkandidater natt til fredag.

Nå viser også den første meningsmålingen etter debatten, gjort av Morning Consult for FiveThirtyEight, at Harris kom best ut av debattene.

17 prosent av sannsynlige demokratiske velgere sier at de vil stemme på henne, mot sju prosent før debattene.

Tilbakegang for Joe Biden

Tidligere visepresident Joe Biden, som gjorde en svak innsats i debatten, går tilbake med ti prosentpoeng og får en oppslutning på 31 prosent.

Harris og Biden er de to av de totalt 20 debattantene som har opplevd størst svingninger.

Bernie Sanders går frem 14,4 fra til 17,3 prosent.

Elizabeth Warren går frem fra 12,6 til 14,4 prosent.

Pete Buttigieg går tilbake fra 6,7 til 4,8 prosent.

Cory Booker går tilbake fra 3 til 2,8 prosent.

Beto O'Rourke går tilbake fra 3,6 til 2,2 prosent.

De andre kandidatene ligger alle under to prosent.

Bernie Sanders og Kamala Harris hever hendene under debatten natt til fredag. Fra venstre mot høyre de ti deltakerne i debatten: Marianne Williamson, John Hickenlooper, Andrew Yang, Pete Buttigieg, Joe Biden, Bernie Sanders, Kamala Harris, Kirsten Gillibrand, Michael Bennet og Eric Swalwell. Foto: Mike Segar / Reuters

Vant også på Twitter

Kamala Harris er også den av kandidatene som har fått flest nye følgere på Twitter etter debattene.

En oversikt på FiveThirtyEight viser at hun økte antall følgere med 59.588 til 2.789.129,

Julian Castro (+54.886), Pete Buttigieg (+40.209) og Andrew Yang (+39.363) var de andre vinnerne på Twitter.

Joe Biden økte bare med 3751 følgere, men har likevel over 3,6 millioner følgere.

De neste debattene mellom de håpefulle demokratene arrangeres i Detroit 30. og 31. juli. Selve presidentvalget er 3. november 2020.