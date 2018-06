Korrupsjonsskandale felte Rajoy

Mariano Rajoy (63) har vært Spanias statsminister i over seks år. I formiddag var det slutt på grunn av korrupsjonsskandalen som har rammet Det konservative folkepartiet (PP).

– Mistillitsforslaget vil sannsynligvis få flertall, det betyr at Pedro Sánchez (46) blir ny statsminister. Det har vært en ære å tjene dette landet, sa Rajoy i en pause like før avstemningen i nasjonalforsamlingen skulle starte.

Hans partifeller svarte med stående applaus. Vel 30 minutter senere var statsministerkarrieren over for den erfarne politikeren.

Det er første gang siden demokratiet ble gjeninnført i 1975 at en statsminister må gå på grunn av mistillit.

Fakta om Mariano Rajoy Ekspandér faktaboks Spanias statsminister og leder for høyrepartiet Partido Popular (PP)

Jurist, arbeidet i kommuneadministrasjonen i Santiago

Startet politisk arbeid i det høyreorienterte Alianza Popular i 1981

Holdt flere statsrådsposter, blant annet undervisningsminister, innenriksminister og visestatsminister i konservative regjeringer fra 1996 til 2004

Tok over som leder for PP etter daværende statsminister José María Aznar i 2003

Var partiets kandidat til å overta som statsminister etter valget i 2004, der PP led et overraskende nederlag

Vant valget i 2011 med klar margin og overtok regjeringsmakten.

I valget i 2015 mistet PP mye oppslutning og lyktes ikke med å danne koalisjonsregjering. Det gjorde heller ikke opposisjonen, og i juni 2016 ble det holdt nyvalg der PP gjorde det noe bedre.

Etter måneder med tautrekking ble Rajoy gjenutnevnt til statsminister i oktober 2016. (NTB)

29 partimedlemmer dømt

Det spanske Sosialistpartiet (PSOE) stilte mistillitsforslag mot Rajoy på bakgrunn av at 29 medlemmer av PP nylig ble dømt til dels lange fengselsstraffer for ulovlig mottak og bruk av penger, blant annet i forbindelse med valgkamp. Også partiet ble ilagt en stor bot, på 240.000 euro.

Partimedlemmer og PP har blant annet vært anklaget for å ha mottatt ulovlig provisjon i bytte mot anbudskontrakter.

Politiet mente partiet hadde operert som en kriminell organisasjon og at det fantes beviser mot nesten alle toppene i partiet.

Til tross for at Rajoy har vært med i ledelsen av PP i mange år, nekter han ansvar for og kjennskap til hva som har skjedd.

Mariano Rajoy avbildet idet han kom til nasjonalforsamlingen fredag morgen. Foto: Pierre-philippe Marcou / AFP

Separatister sikret flertall

Opposisjonsleder Pedro Sánchez krevde først at det ble utløst nyvalg i kjølvannet av avgjørelsene i rettsvesenet. Da Rajoy nektet dette, gjorde Sánchez det klart at partiet ville få nasjonalforsamlingen til å stemme over om den hadde tillit til statsministeren.

Sosialistpartiet har kun 84 av de 350 plassene i nasjonalforsamlingen, og måtte få støtte fra flere andre partier.

I går ble det klart at også Det baskiske nasjonalistpartiet (PNV) stilte seg bak mistillitsforslaget. Dermed hadde Sosialistpartiet og Sánchez sikret seg de 176 stemmene som trengtes for å felle Rajoy.

Sánchez er avhengig av støtte fra både katalanske og baskiske separatistpartier for å danne en styringsdyktig regjering.

– Herr Sánchez. Vi har ikke mye tillit, sier Carles Campuzano fra det katalanske separatistpartiet PDeCAT til den spanske nasjonalforsamlingen. Partiet stemte for mistillitsforslaget.

– Du sier at PSOE er ikke det samme som PP. Store deler av Catalonia er skeptiske til det. Det er mye smerte og forargelse i Catalonia, og mange katalanere vil ha problemer med å forstå vår stemme. Det er opp til deg. Vi vil følge med på hva du sier, understreker partitalsmannen.

Sánchez og PSOE støttet beslutningen fra Rajoys regjering om å ta i bruk artikkel 155 overfor Catalonia, etter katalanernes folkeavstemning om selvstendighet.

Paragraf 155 i den spanske grunnloven gir regjeringen fullmakt til å overprøve regionale myndigheter.

Ytterligere fire representanter sluttet seg til under avstemningen i dag slik at til sammen 180 representanter stemte for mistillit mens 169 representanter stemte mot. Én representant avholdt seg fra å stemme.

Tok hverandre i hånden

Den avtroppende og den påtroppende statsministeren tok hverandre i hånden i etterkant av avstemningen.

Sánchez vil overta som landets nye leder så snart kong Felip har tatt ham i ed. For å forhindre et maktvakuum sier spansk lov at mistillitsforslagets forfatter tar over som ny statsminister hvis den sittende blir felt.

Pedro Sanchez sammen med partifelle Jose Luis Abalos før avstemningen. Foto: Pierre-philippe Marcou / AFP

Den tidligere professoren i økonomi har sagt at en regjering fra Sosialistpartiet vil følge statsbudsjett som den konservative regjeringen laget. Dette for å unngå å skape turbulens rundt den spanske økonomien og av hensyn til verdensøkonomien.

Usikkerheten rundt hvem som skal styre Italia, førte til børsuro over hele verden. Men til forskjell fra populistene som overtar i Italia, er Sánchez en sterk tilhenger av både EU og euroen.

Den økonomiske veksten i Spania var i fjor på 3,1 prosent, etter mange år med stagnasjon og gjeldsproblematikk. Arbeidsledigheten på 16,7 prosent er fortsatt en av de høyeste i Europa.

Professoren som kom tilbake

Utfallet av avstemningen i dag kan regnes som en personlig seier og en takk for sist for Pedro Sánchez.

Fakta om Pedro Sánchez Ekspandér faktaboks Pedro Sánchez er født i 1972 og vokste opp i en velstående familie i Madrid.

Sánchez har mastergrad i statsvitenskap og økonomi fra Université libre i Brussel og Universitetet i Navarra. Han har også en doktorgrad i økonomi.

Opposisjonsleder i Spania mellom 2014 og 2016.

I 2015 ledet han Sosialistpartiet fram til andreplassen i valget, og forsøkte å danne regjering sammen med det liberale partiet Ciudadanos da PP ikke greide å stable en flertallsregjering på beina.

I nyvalget året etter gjorde imidlertid Sosialistpartiet sitt dårligste valg siden diktatoren Francisco Franco døde i 1975. I etterdønningene som fulgte gikk Sánchez av som partileder.

Sánchez gjorde imidlertid et comeback i 2017 etter å ha blitt tatt inn i varmen av aktivister og Sánchez-lojalister i partiet. (NTB)

Sánchez måtte i oktober 2016 trekke seg som leder av Sosialistpartiet. Den daværende opposisjons- og partilederen hadde da lenge nektet å godkjenne en ny konservativ regjering, under ledelse av nettopp Mariano Rajoy.

For å løse opp i den fastlåste situasjonen som hadde vart nær ett år og gjennom to valg, ønsket flere at Sosialistpartiet skulle bidra til å godkjenne en permanent regjering ledet av Rajoy, som hadde styrt et forretningsministerium siden desember 2015.

Sánchez nektet å være med på en slik løsning, og etter 10 timers debatt fikk han partiflertallet mot seg og gikk av som partileder, mens Rajoy med noen av Sosialistpartiets stemmer sikret seg nok støtte og kunne danne regjering.

I oktober 2017 var Sánchez tilbake som PSOE-leder og i dag tvang han altså Rajoy ut av statsministerstolen.