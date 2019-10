Det er kong Carl XVI Gustaf som har bestemt dette. Endringen i kongehuset ble gjort kjent på slottets hjemmeside mandag.

Hensikten skal være å tydeliggjøre hvem som representerer det svenske statsoverhodet, og avgrense den krets av familiemedlemmer som skal kunne opptre på hans vegne..

Dette vil gjelde prinsesse Madeleines tre barn, prins Nicolas, prinsesse Leonore og prinsesse Adrienne, som hun har med sin amerikanske ektemann Chris O'Neill. Det gjelder også prins Carl Philips to barn, prins Alexander og prins Gabriel, som han har med prinsesse Sofia.

Slutt på apansasjen

Endringen innebærer at barna ikke får ta på seg offisielle oppdrag for kongehuset. De får heller ikke bruke tittelen «kongelig høyhet».

Barna mister samtidig også retten til en andel i den kongelige apanasjen, det vil si penger som kongen mottar over statsbudsjettet.

Men de forblir medlemmer av den kongelige familien, og beholder sine titler som prins/prinsesse og hertug/hertuginne.

De skal heretter anses som privatpersoner, og det vil ikke ligge begrensninger i hva de kan påta seg av arbeidsoppdrag eller næringsvirksomhet.

Beslutningen gjelder ikke barna til kronprinsesse Victoria, altså prinsesse Estelle og prins Oscar, og det påvirker heller ikke tronfølgen.

Riksmarskalk Fredrik Wersäll sier ifølge SVT at prins Carl Philip og prinsesse Madeleine er bekvemme med beslutningen og at de mener det er en naturlig utvikling.

Wersäll sier at beslutningen bygger på at kongefamilien stadig vokser, og at diskusjonen om å innskrenke kongehuset har pågått i flere år.

For tiden er det hele ti personer på listen over dem som er arveberettiget til den svenske tronen, opplyser han.

Republikanerne fornøyd

Svenske republikanere mottar meldingen med tilfredshet:

– Det var på tide. Vi vil avskaffe kongehuset i sin helhet, men dette er et steg på veien, sier Magnus Simonsson som er generalsekretær i Republikanska Föreningen til SVT.

