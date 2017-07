Teikna kronprinsessa inn i Donald

Arild Midthun har teikna for Donald Duck & Co. sidan 2004. Foto: Helge Lyngmoe

– Det har vore ei stor ære å få «ankifiera» (journ.anm. «donaldfisere») kronprinsessa før hennar store dag.

Det seier bergensar og teikneserieteiknar Arild Midthun til Svensk Damtidning – vekebladet som først melde om teikneoppdraget. Til NRK seier Midthun at han dei siste vekene har vore tungt inni det rojalistiske landskapet.

– Eg teikna dronning Sonja i høve hennar 80-årsdag, samstundes med at eg teikna kronprinsesse Victoria for Kalle Anka. Eg har følt meg ganske rojalistisk, ja, flirer han.

Foreløpig får vi berre sjå korleis framsida av den komande Kalle Anka-utgåva ser ut. Der ser vi ein syngande Donald Duck, som karakteren heiter på norsk, hoppe ut av ei blautkake – noko som ser ut til å gle kronprinsessa.

Prinsessa med i prosessen

For det svenske kongehuset har hyllesta i teikna form blitt tatt godt i mot.

Kronprinsesse Victoria fyller 40 år fredag. Her er ho i den vanlege verda nokre år tilbake i tid. Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

– Det er ein kul og positiv gratulasjon, seier Margareta Thorgren, informasjonssjef ved det svenske hoffet til Expressen.

Prosjektleiar for Kalle Anka & Co., Anna Bergström, seier til Svensk Damtidning at prinsessa sjølv har vore deltakande når ho blir ein del av Kalle Anka-universet.

– Ho har fått vere med på heile prosessen og godkjent frå skisse til fargelegging, fortel Bergström til vekebladet.

Midthun seier til NRK at prosessen har vore overraskande enkel.

– Det er alltid nokre rundar med godkjenning når store aktørar er med, men dette gjekk overraskande raskt og enkelt. Kongehuset har vore veldig positive.

Det norske sjakkesset Magnus Carlsen var på framsida av det norske Donald-bladet i 2014. Her saman med teiknar Arild Midthun og forfattar Knut Nærum. Foto: Kristian NYmoen / NRK

Zlatan, Reinfeldt og Carlsen

I svenske Kalla Anka har mellom andre fotballspelar Zlatan Ibrahimovic og tidlegare statsminister Fredrik Reinfeldt blitt karikert av Midthun.

Magnus Carlsen blei karikert som ein hund då han enda på framsida av Donald-bladet i 2014. Foto: Kristian Nymoen / NRK

I den norske utgåva av bladet har Donald-superfan Magnus Carlsen blitt teikna av Arild Midthun.

– Det er morosamt. Eg har vore Donald-fan i alle år, og det er ikkje alle som får vere ein del av si eiga teikneserieverd, sa Carlsen til NRK i 2014.

Medan kronprinsesse Victoria berre har fått eit andenebb, blei Carlsen teikna som ein hund i Andeby.