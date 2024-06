Etter mange år i Florida, kunngjorde det svenske kongehuset på nyåret i fjor at prinsesse Madeleine og familien hennes skulle flytte hjem til Stockholm.

Dette ble likevel utsatt et år, og først i sommer kommer Madeleines slektsgren hjem.

– Prinsesse Madeleine med familie flytter nå hjem til Sverige. Etter flere år bosatt i utlandet, har prinsessen og Christopher O’Neill besluttet at familien inntil videre skal bosette seg i Stockholm, skriver Det svenske kongehuset på sin hjemmeside.

Her er det nye bildet i høydeformat. Foto: Clément Morin / Det svenske kongehuset

Oppdateringen kommer 10. juni – på prinsesse Madeleines 42-årsdag. I den anledningen deler kongehuset også et nytt bilde av familien.

De har tidligere sagt at siden flyttingen er så omfattende, må familien ta det i flere etapper. Men alle skal være på plass innen kronprinsesse Victorias bursdagsfeiring 14. juli, ifølge Aftonbladet.

Skal ha base i Sverige

Amerikaneren Chris O’Neill takket nei til en prinsetittel da paret giftet seg 8. juni 2013, for å kunne fortsette å drive sine selskaper.

Nå har han også startet nytt selskap i Sverige. Sammen med to venner startet han finansrådgivningsselskapet Belgravia Advisors. Til Expressen sa han tidligere i juni:

– Jeg planlegger å ha base i Stockholm på heltid, men vil reise så mye som jobben krever.

Prinsesse Madeleine med mann og barn på Drottningholm slott i forbindelse med dåpen til prinsesse Adrienne 8. juni 2018. Foto: Henrik Montgomery, TT/Reuters / NTB

– Med tanke på familiens planlagte flytting til Sverige, er det viktig for meg å balansere karrieren, som er et privat anliggende, med det faktum at jeg er gift med prinsesse Madeleine, sier han også til avisen.

Barna, prinsesse Leonore (10), prins Nicolas (8) og prinsesse Adrienne (6), skal nå begynne på svensk skole til høsten.

Familien har bodd i Florida i USA siden 2018. Huset i Florida ble solgt tidligere i år.