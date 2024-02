Siden krigen mellom Hamas og Israel startet i oktober, har også spenningen mellom Israel og Hizbollah i Libanon økt kraftig.

– Men det har fram til de siste dagene vært holdt på et nivå som både Israel og Hizbollah er vant til. Også har det stort sett ikke blitt så mange døde og sårede.

Det sier seniorforsker ved PRIO Hilde Henriksen Waage til NRK.

Men onsdag endret dette seg da en israelsk soldat ble drept og åtte såret i et luftangrep. Israel varslet da en serie angrep i Libanon.

– Da har man tråkket over den uskrevne regelen om hvor mye man kan skyte ut før det eskalerer. Dette er egentlig farlig, sier Waage.

Hilde Henriksen Waage er professor i historie ved Universitetet i Oslo og seniorforsker ved PRIO.

Svarangrepet sør i Libanon drepte onsdag Hizbollah-lederen Ali al-Debs, som Israel har vært på jakt etter lenge. I tillegg ble to Hizbollah-medlemmer og syv sivile drept. Ifølge Hizbollah var fem barn blant de drepte.

Fakta om Hizbollah Ekspander/minimer faktaboks Sjiamuslimsk bevegelse dannet i 1982 som et svar på Israels invasjon av Libanon.

Ledes av Hassan Nasrallah (63).

Støttes av Iran, som også bidro til å grunnlegge bevegelsen.

Har en militær og en politisk gren. Partiet og organisasjonen er lovlig i Libanon, er representert i nasjonalforsamlingen og har inngått i regjeringer.

Regnes som en betydelig maktfaktor i Midtøsten og antas å være i besittelse av et forholdsvis stort antall kort- og mellomdistanseraketter.

Står på USAs terrorliste. Hizbollahs militære gren er oppført på EUs terrorliste. Kilde: NTB

– Farlig

Waage tror angrepet mot soldatene i Israel, og utfallet av det, var en feilvurdering fra Hizbollah sin side.

– Det er ingenting som har tydet på at Hizbollah ønsker å trappe opp slik at også Libanon er i en fullskala krig med Israel. Men det er et spørsmål vi ikke kan vite svaret på og det gjør det farlig.

Spesialrådgiver i Forsvarsstaben Hanne Eggen Røislien tror derimot at opptrappingen i konflikten med Hizbollah har vært planen til det israelske forsvaret hele tiden.

– Planene er ikke nye, det er mer faser av en krigføring.

Hizbollah-støttespillere samlet for å hedre drepte soldater. Foto: Reuters

Røislien sier det israelske forsvaret de siste ukene har trukket soldater ut av Gaza for å kunne gi dem hvile, men også for å kunne bruke dem andre steder.

– Det israelske forsvaret har over lengre tid klargjort styrkene sine

for en økt mobilisering og en krigføring i nord.

Hanne Eggen Røislien har skrevet doktorgrad om religionsvitenskap på det israelske forsvaret. Foto: Ruth Synnøve Barsten / NRK

Hun understreker at det ikke betyr at Israel har ønsket en eskalering, men at de har planlagt for det. For målet til Israel er å fjerne Hamas som en trussel, og:

– Det klarer de ikke, hvis de ikke samtidig har en eller annen form for,

kall det oppgjør, med Hizbollah.

Både FN og USA krever at opptrappingen på grensa stanses.

– Den siste tids eskalering er virkelig farlig og må stanse, sier en talsmann for FNs generalsekretær António Guterres onsdag.

FNs fredsbevarende styrke (UNIFIL) har registrert et bekymringsfullt skifte langs grensa, med hyppige trefninger, sier Stephane Dujarric.

Bombing av område sør i Libanon, sett fra Israel. Foto: AP

USA frykter også en opptrapping.

– Vi mener at det må finnes en diplomatisk vei, sier en talsmann for amerikansk UD, Matthew Miller.

Ikke eksplodert – enda

Mange av partene har sittet på gjerdet en stund og sett hvordan Gaza har utviklet seg før de tør å gjøre noe, ifølge Røislien.

– Så det er litt sånn som tilbake til den arabiske våren, hvor man ser at det ikke er noen som ønsker seg den store spredningen av disse krigssonene. Men det drar seg til nå.

Og det er vanskelig å si hva som vil skje videre.

– Vi ligger i det landskapet at det bæres ved til bålet, men ikke sånn at dette har eksplodert, sier Waage.

Hun tror heller ikke Israel har noen interesse av å gå inn i en krig med Hizbollah nå. De har nok med krigen på Gaza, og å holde Vestbredden under kontroll.

– Men man øker spenningen, både i Nord-Israel og i Sør-Libanon. En veldig farlig lek.